Військовому блогеру Сорду повідомили нову підозру щодо незаконного зберігання зброї
Слідчі Національної поліції України повідомили про нову підозру військовому блогеру Владиславу Сорду в незаконному зберіганні гранати і набоїв
Про це повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але РБК-Україна та Бабель пишуть, що мова йде про блогера Владислава Сорда.
Зазначається, що в грудні слідчі зібрали достатньо доказів для оголошення чоловіку ще однієї підозри - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України).
Водночас, підозрюваному вручено клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Сорду загрожує до семи років позбавлення волі.
Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 листопада правоохоронці оголосили про підозру Владиславу Сорду в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, які фігурант привласнив зі збору 3,5 мільйона гривень на придбання пʼяти мінометів для Збройних сил України.
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