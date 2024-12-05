Військовому блогеру Сорду повідомили нову підозру щодо незаконного зберігання зброї

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але РБК-Україна та Бабель пишуть, що мова йде про блогера Владислава Сорда.

Зазначається, що в грудні слідчі зібрали достатньо доказів для оголошення чоловіку ще однієї підозри - за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України).

Водночас, підозрюваному вручено клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Сорду загрожує до семи років позбавлення волі.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.