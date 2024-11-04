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Зґвалтування у відділі поліції в Кагарлику: Апеляційний суд залишив вирок експравоохоронцям без змін

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
18:13
Кримінал

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про зґвалтування та катування жінки експравоохоронцями в Кагарлику у травні 2020 року

Зміст

Про це повідомляють адвокатка потерпілої Олена Сотник та Офіс генпрокурора.

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського районного суду, яким двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.

"Майже 5 років в слідчих діях, потім судах, і от вона фінішна переможна крапка. Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін і від сьогодні він набув законної сили! Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права!" - написала Сотник.

Що передувало

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу. 

Тоді Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох підозрюваних. 26 травня 2020 року Голосіївський райсуд Києва заарештував на 60 діб поліцейського Сергія Сулиму. Згодом, Голосіївський районний суд Києва заарештував другого поліцейського з Кагарлика Миколу Кузіва.

Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року засуджені, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Київщина
поліція
Офіс генпрокурора
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