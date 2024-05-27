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Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців

27 травня, 2024 понедiлок
15:50
Кримінал

Служба безпеки України викрила та затримала агентів ФСБ, які зливали росіянам координати об'єктів залізничної інфраструктури на Одещині, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що "очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського Антимайдану. Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

Фото: t.me/SBUkr


За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Росіяни планували знищити ці локації. 

Також ФСБ залучила фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти України.

Фото: t.me/SBUkr

 

Фото: t.me/SBUkr


"За даними слідства, "очільник" агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "л/днр", - повідомляють правоохоронці. 

Також він створював та поширював у мережі матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни територіальних меж України. Серед іншого, він робив це через ресурс "центральне информагентство новороссии".

Фото: t.me/SBUkr


На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 258-3.

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

  • 23 травня Служба безпеки повідомила про підозру агенту-в'язню, який збирав групу підтримки для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів Харкова.
Теги:
Україна
СБУ
російська армія
Одещина
Війна з Росією
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