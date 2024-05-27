Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що "очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського Антимайдану. Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

Фото: t.me/SBUkr

За завданням ФСБ фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Росіяни планували знищити ці локації.

Також ФСБ залучила фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти України.

Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

"За даними слідства, "очільник" агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "л/днр", - повідомляють правоохоронці.

Також він створював та поширював у мережі матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни територіальних меж України. Серед іншого, він робив це через ресурс "центральне информагентство новороссии".

Фото: t.me/SBUkr

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 258-3.

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.