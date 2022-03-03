Кулеба онлайн долучиться до засідання міністрів країн НАТО про закриття неба

Очільник МЗС в ефірі телемарафону UAразом повідомив під час зустрічі він порушить низку важливих для України питань. Про це інформує Еспресо.TV.



"У нас питання стоїть ширше, - наголосив Дмитро Кулеба. - Це протиповітряна та протиракетна оборона України, це наше найбільш вразливе місце. Тому треба говорити не лише про закриття неба, але й про систему та дуже серйозну підтримку з боку партнерів ППО України, тобто про надання нам конкретного важкого озброєння".



За його словами, передача "Стінгерів" та інших переносних ЗРК – добра справа, але Україна потребує серйознішої протиповітряної зброї. Над цим і працюватиме МЗС.

Нагадаємо, Кулеба закликав партнерів допомогти Україні захиститися від ударів із повітря: "Закрийте небо зараз!".

Конгресмени США попросили Байдена закрити небо над Україною.