"Багато разів міг залишитися за кордоном": Melovin пояснив, чому не поїхав з України

Про це він сказав в інтервʼю "Суспільне Рівне".

27-річний український артист Melovin поділився думками щодо виїзду з України під час повномасштабного вторгнення. Втечу деяких артистів за кордон Melovin вважає особистим вибором музикантів, а не проблемою війни. Щодо себе він зауважив, що мав багато можливостей виїхати з України та залишитися там, але обрав жити в своїй країні.

"Стільки разів міг залишитися там. Я дуже багато гастролював в Європі. Ми збирали величезні суми, привозили сюди, в Україну. І повірте, багато можливостей було залишитися там, а враховуючи перспективи європейської аудиторії з Євробачення, міг би залишитися і творити далі свою музичну імперію. Але я нікуди не тікаю", - заявив Melovin.

Він уточнив, що любить Україну, йому подобається жити тут та іноді перебувати якийсь час за кордоном.

"Так, у неї є свої питання, є своя ментальність, у неї є свої проблеми, як і в будь-якій країні Європи. Але мені подобається тут. Мені подобаються ці люди, мені подобається тут повітря, мені подобається їхати виступати й для європейської аудиторії, і привозити якусь допомогу, якщо це можливо зробити. Тому що там зараз донатять набагато більше, хто б що не казав, що сама тема України потрохи стихає. Але люди все одно відчувають якусь потребу допомогти, якщо ти зможеш їх попросити про це, звичайно", - наголосив музикант.

Він додав, що виїжджає на законних підставах і не планує тікати з країни.

"Я за кордоном не був більше ніж шість днів. Я приїжджаю туди, встигаю все зробити і ми повертаємося назад. Жодного разу не проштрафились із кінцевою датою перебування", – підсумував Melovin.