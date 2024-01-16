"Були частиною російської культури": Харчишин розкритикував артистів, які захищають свої російськомовні пісні

Про це він розповів в інтервʼю "ЖВЛ".

Український музикант, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився, що деякі переклади російськомовних пісень артистів на українську мову йому подобаються.

"Якщо це вдала робота, якщо пісня звучить, то чому ні? Але мені здається, що всі пісні перекладати точно не слід. Іноді це виходить відверте лайно, яке слухати неможливо", - заявив Харчишин.

Він порівняв трансформацію артиста у момент переходу на українську з новим народженням, тож для нового етапу у творчості й житті потрібно створювати нові пісні. Попри це, до перекладу пісень загалом Харчишин ставиться добре. Але відзначає, що не всі артисти поводяться гідно.

"Коли музиканти, які співали українською, починають агресивно діяти проти тих, хто є перевертнем, і починає нині перекладати свої пісні, то ті відповідають агресією теж. І коли починають агресивно захищати своє російськомовне творче надбання, яке вже перекладене українською, і кричать про те, які вони патріоти, які вони були патріоти, які вони вояки, мені це огидно", – зізнався лідер "Другої Ріки".

Музикант наголосив, що російською мовою в просторі України артисти пропагували російську культуру.

"Ти писав російською мовою, ти співав, то сиди і не пи**и. Не треба. Ти був частиною російської культури. Це правда. Це не була українська культура, це була інформаційна і культурна площина саме російська. Тобто нас таким чином робили м*скалями, і вони поширювали м*скальську культуру. Якщо вже перевзувся, то не будь агресивним”, – підсумував Харчишин.