Чому не йдете до Верховної Ради та Кабміну: Кличко відреагував на звинувачення щодо садиби Зеленських
Міський голова Києва Віталій Кличко розкритикував протести щодо знесення садиби Зеленських, назвавши їх "цинічною провокацією"
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
За його словами, напередодні знесення до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої документації щодо присвоєння будівлі статусу пам’ятки. Кличко також нагадав, що парламент досі не ухвалив законопроєкт, який би дав Києву більше важелів впливу на власників старовинних будівель.
"Активісти приходять під будівлю мерії. Мовляв, "Кличко зніс памʼятку". Але чому обурені демонстранти не йдуть і не ставлять питань парламенту, який вже понад 5 років так і не ухвалив поданий містом законопроєкт, щоб столиця мала важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель? Чому не звертаються до уряду, від якого місто вже стільки років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, який перебуває на балансі Міноборони", - наголосив мер.
Крім того, він підкреслив, що місто неодноразово зверталось до Мінкульту з проханням внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад півтори тисячі об’єктів культурної спадщини, але міністерство внесло лише близько сотні. Кличко також згадує про недостатнє реагування правоохоронних органів на руйнування старовинних будівель забудовниками.
"Коли відбувається в усьому боротьба і часто життєзабезпечення міста доводиться підтримувати не завдяки, а попри все, відбуваються руйнівні процеси. Руйнівні не тільки для будівель" - підсумував Кличко.
- Нагадаємо, що 20 липня активіст Дмитро Перов закликав киян вийти на мітинг до КМДА після того, як увечері п'ятниці, 19 липня, будівельники знесли історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Також на це відреагували у поліції та Міністерстві культури.
- 21 липня Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя як знищення майна, на яке накладено арешт та самовільне будівництво на самовільно зайнятій землі.
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