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Дискваліфікація нідерландця Кляйна на Євробаченні-2024: прокурор закрив справу, організатори відреагували

Ольга Бабишена
13 серпня, 2024 вiвторок
01:56
Культура Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Прокуратура закрила справу стосовно "інциденту", який виник між представником Нідерландів Йостом Кляйном та жінкою зі знімальної групи на Євробаченні-2024, внаслідок якого його дискваліфікували з пісенного конкурсу

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Про це інформує прокуратура Швеції. 

Вказано, що представника Нідерландів підозрювали у погрозах жінці під час пісенного конкурсу. Розслідування стосовно інциденту завершили, слідство дійшло до висновку, що він зробив рух в сторону камери, втім, через швидкий перебіг подій його "сприйняли по-різному". 

"Сьогодні я закрив розслідування, оскільки не можу довести, що цей вчинок міг викликати серйозний страх або що чоловік мав такий намір", - заявив старший прокурор Фредрік Йонссон.

Реакція організаторів

Заступник генерального директора Європейської мовної спілки Жан Філіп де Тендер заявив, що організатори прагнуть зробити Євробачення безпечним для персоналу, артистів, гостей та фанатів, тож не терпітимуть неналежної поведінки. 

Він вказав, що рішення про дискваліфікацію представника Нідерландів "було прийнято у суворій відповідності до правил та процедур управління Євробачення після внутрішнього розслідування". Паралельно розслідування розпочала шведська поліція. 

"Це було розслідування того, чи було скоєно кримінальне правопорушення, а не того, чи поводився пан Кляйн неналежним чином і чи порушив він правила та процедури ESC. Тому цей новий розвиток подій не має жодного впливу на наше рішення, яке ми повністю підтримуємо", - наголосив він. 

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

Наприкінці травня Йост Кляйн звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції.

Теги:
Світ
Євробачення
Швеція
Нідерланди
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