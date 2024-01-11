Дженніфер Лопес зʼявилась у новому кліпі Can't Get Enough у сукні від Фролова
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес випустила кліп на пісню Can't Get Enough, у якому знялась у весільній сукні українського бренду FROLOV з фірмовими серцями
Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.
Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зняла кліп, у якому за сюжетом виходить заміж. Для цього зірка образа сукню українського бренду Frolov. Сукня має фірмові вирізи у форму сердець на корсеті та спідниці.
Фото: Скриншот з відео
У кадрі також зʼявляється гостя весілля у сукні українського бренду Nadya Dzyak.
Фото: Скриншот з відео
Сам кліп є глузуванням Джей Ло з її власного особистого життя.
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