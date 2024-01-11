Дженніфер Лопес зʼявилась у новому кліпі Can't Get Enough у сукні від Фролова

Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.

Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зняла кліп, у якому за сюжетом виходить заміж. Для цього зірка образа сукню українського бренду Frolov. Сукня має фірмові вирізи у форму сердець на корсеті та спідниці.

Фото: Скриншот з відео

У кадрі також зʼявляється гостя весілля у сукні українського бренду Nadya Dzyak.

Фото: Скриншот з відео

Сам кліп є глузуванням Джей Ло з її власного особистого життя.

