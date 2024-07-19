"Культурний десант" представив пісню "Плем'я", записану на Харківському напрямку під час бойових дій

Про це повідомляє Укрінформ.

Як розповів очільник "Культурного десанту" та співавтор пісні лейтенант Миколай Сєрга, "Плем’я" – пісня про різних людей, об’єднаних однією метою - перемогою над ворогом. За його словами, у пісні є три куплети, кожен з яких був написаний одним із трьох авторів пісні та відображає його шлях до війська.

Зазначається, що текст пісні був натхнений книгою "Плем’я" відомого американського воєнного журналіста Себастьяна Юнгера, яка була видана українською у 2023-му році та стала популярною серед військовослужбовців ЗСУ.

"Для мене плем’я – це вірність поглядам та ідеям, це люди, які мене оточують. І країна, в якій я живу — це теж моє плем’я", - розповів співавтор пісні Максим Karrabuss, який у цивільному житті - колишній учасник волинської реп-формації DLF, а після початку вторгнення захищав державу у складі тактичної групи "Адам".

Ще один співавтор пісні - Олександр Ремез (REMEZ) - рокабілі-музикант у цивільному житті. На початку війни він долучився до територіальної оборони, а потім в лавах ЗСУ брав участь у бойових діях на Луганщині, де дістав поранення. Пізніше долучився до "Культурного десанту" та зараз очолює його Харківський напрямок.

У записі пісні також взяли участь два інші учасники "Культурного десанту" Харківського напрямку: В’ячеслав Шведов – військовослужбовець, мультиінструменталіст (у пісні грає партію бас-гітари) та Артур Темченко — військовослужбовець (у пісні "Плем’я" грає на кахоні).