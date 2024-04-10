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Люди-Титани: гурт KOZAK SYSTEM спільно з БФ "МХП-Громаді" продовжать тур військовими госпіталями

10 квітня, 2024 середа
19:38
Культура

У соцмережах опублікували документальне відео про тур морально-психологічної підтримки військовими госпіталями українського гурту KOZAK SYSTEM, який музиканти реалізували спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді"

У ролику вокаліст, Іван Леньо, та інші музиканти розповідають про мотивацію виступів перед пораненими військовими, про їхню відмінність між виступами перед побратимами поблизу лінії фронту та про важливість емоційної підтримки захисників.

Реабілітація та лікування у медзакладах — складний етап для захисників. У госпіталях військові перебувають далеко від рідних, побратимів та бойових завдань, часто не відчуваючи потрібної моральної підтримки для відновлення.

Аби підтримати захисників у госпіталях, Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з українським гуртом KOZAK SYSTEM взимку 2024-го реалізували тур військовими госпіталями "Люди-Титани". У межах туру музиканти за підтримки благодійників відвідали 5 військових госпіталів у Хмельницькому, Трускавці, Вінниці, Дніпрі та Черкасах.

"Часто увага до тих, хто лікується в госпіталях, майже відсутня. Ще вчора їх шанували та дякували за захист, а сьогодні тут, у госпіталях, вони чомусь опинилися ніби на другому плані. Так з'явилася ідея відвідувати саме військові госпіталі та підтримувати наших захисників, які перебувають на лікуванні", — розповів Іван Леньо, соліст гурту Kozak System.

Тур військовими госпіталями отримав символічну назву – за мотивами однієї з нових пісень гурту "Люди-Титани". Зустрічі, які відбуваються в межах туру, мають особливий формат: це – не класичні виступи чи концерти, а більше творчі зустрічі, де головними є діалог та зворотний зв'язок.

"Цим туром ми демонструємо: ми цінуємо військових не лише на передовій, але також, коли вони особливо вразливі — під час реабілітації, лікування, адаптації до цивільного життя. Тому важливим завданням таких творчих зустрічей є те, що соліст говорить з аудиторією не тільки за допомогою музики. Такі зустрічі резонують: ми бачили як військові співають, читають вірші, а головне — вивільняють свої емоції", — каже Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Хлопцям та дівчатам, які повернулися, важко переживати позитивні емоції. Але не вони повинні шукати, як їм жити далі та адаптуватися до цивільної реальності. Навпаки, суспільство має зробити все, аби їхнє повернення було комфортним. Такі зустрічі допомагають в адаптації", — наголошує Ганна Зюзькова, психологиня з бойовим досвідом реабілітаційного відділення, учасниця бойових дій.

Перший тур військовими госпіталями отримав хвилю позитивних відгуків як серед самих військових, так і медичного персоналу, який теж потребує моральної підтримки. Тож презентація документального відео про тур стала анонсом наступних виїздів у госпіталі, які Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з KOZAK SYSTEM запланували у Львові, Черкасах, Вінниці, Чернігові та Харкові.

Теги:
Новини
Суспільство
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