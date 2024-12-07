Мінкульт після скандалу звільнив в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій Бикова

Про звільнення повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", — йдеться у заяві.

Сергій Биков у коментарі "Детектор медіа" підтвердив інформацію про звільнення.

"Буде конкурс, який визначить керівника. Моя функція - здійснення реєстраційних дій", — повідомив Биков.

Скандал через призначення Бикова. Що відомо

6 грудня Мінкульт створив Центр стратегічних комунікацій, перейменувавши для цього одне з державних підприємств.

В.о. Центру призначили Сергія Бикова, він у коментарі ДМ зазначив, що ці кроки потрібні для інституціалізації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який зараз є підрозділом Укрінформу.

На фоні призначення у мережі розгорівся скандал через те, що Сергій Биков після Революції Гідності підтримував Віктора Медведчука.

Сергій Биков — політолог та політичний консультант, з 2015 року фігурує в медіа як керівник Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ. У 2017 році разом з тодішньою дружиною Анне Биковою заснував ГО з такою ж назвою.

"До пулу експертів ІНПОЛІТУ входили Олег Пастернак, Кость Бондаренко, Андрій Золотарьов, Анне Бикова, Денис Гороховський та низка інших політтехнологів, які внесені в базу псевдоекспертів та прихованих піарників видання Texty.org.ua", - пише "Детектор медіа".

Сам Биков заперечив звинувачення в підтримці Віктора Медведчука та проросійській позиції. За його словами, він у співпраці з Центром протидії дезінформації долучився до формування бази даних російських агентів гібридного впливу у спорті.

Однак голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі ЗМІ заперечив участь Бикова в цьому проєкті.