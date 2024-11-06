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Найбільше нідерландське видавництво почало тестове використання ШІ для перекладів англійською мовою

Дар'я Тарасова
6 листопада, 2024 середа
11:28
Культура

Нідерландське видавництво Veen Bosch & Keuning, яке належить американському гіганту Simon & Schuster, планує використовувати штучний інтелект для перекладу книжок нідерландських авторів

Зміст

Про це пише The Bookseller.

Найбільший книжковий видавець у Нідерландах Veen Bosch & Keuning (VBK) підтвердив, що планує використовувати штучний інтелект для перекладу деяких своїх книжок з нідерландської мови англійською. VBK зі штаб-квартирою в Утрехті на початку цього року було придбано американським видавництвом Simon & Schuster - одним з п'яти найбільших англомовних видавництв. Це була перша угода про придбання компанією Simon & Schuster неангломовного видавництва. У Simon & Schuster зазначили, що придбання VBK допоможе їм вийти на "ширші європейські ринки".

Тепер VBK впроваджує революційні зміни.

"Ми працюємо над обмеженим експериментом з деякими нідерландськими авторами, щоб їхні книжки були перекладені англійською мовою за допомогою ШІ. Буде одна фаза редагування, і авторів попросили надати дозвіл на це", - поділились у видавництві.

Там уточнили, що вони не створюватимуть твори за допомогою штучного інтелекту, а лише долучатимуть компʼютеризовану систему до перекладу.

"Ми не створюємо книжки за допомогою штучного інтелекту, все починається і закінчується діями людини. Переклади ще не запущені", - зазначили у VBK.

Також видавець наголосив, що перекладати за допомогою ШІ планують лише ті твори, права на англійську мову яких не були продані.

Голова асоціації перекладачів товариства авторів (SoA) Ян Джайлз назвав цю новину тривожною.

"На початку цього року SoA виявило, що третина перекладачів літератури вже втрачає роботу через ШІ. Там, де робота сама по собі не втрачається, перекладачі намагаються підвищити свої ціни перед обличчям суперника - ШІ. Такий тиск на доходи перекладачів ставить під загрозу нашу здатність підтримувати себе в цій надзвичайно нестабільній галузі", - прокоментував він.

Джайлз також обурився, що автори не дозволяють штучному інтелекту писати твори замість них самих, проте не проти, щоб їх перекладав ШІ.

"Моделі штучного інтелекту — це машини для виявлення шаблонів, які перетворюють вхідні дані в числа та виводять із них, а також віддають перевагу плавності над усім іншим у кінцевому продукті. Якщо цей видавець вважає за потрібне проконсультуватися з перекладачами чи редакторами, щоб налагодити результат, він визнає недоліки цього підходу. Низькоякісний переклад, навіть після подальшого редагування, спотворить або, в гіршому випадку, негативно вплине на оригінальний твір автора без його відома", - додав він.

Перекладачка зі шведської на англійську та авторка книги "Форма провини" (Epoque Press) Ліза Франссон зазначила в коментарі для The Bookseller: "Як перекладачка я глибоко стурбована розвитком штучного інтелекту, особливо з погляду використання його для перекладу літератури, і як авторка я знаю, що зважую кожне слово. Книга, будь-яка книга, - це витвір мистецтва. То навіщо вам взагалі думати про те, щоб пропустити його через машину?".

Вона додала, що технічні перекладачі масово залишають професію, щоб зайнятися "будь-чим іншим". Попри те, що ШІ ще не замінив собою літературних перекладачів, проте "усвідомлення того, що він є, ускладнює перекладачам отримання постійної плати".

Simon & Schuster була куплена приватною інвестиційною компанією KKR у серпні 2023 року. Тоді KKR заявила, що має намір підтримувати зростання видавництва на міжнародних ринках.

Книгопродавець зв’язався з Simon & Schuster, щоб запитати, чи випробування перекладу штучного інтелекту VBK має якісь ширші наслідки для його материнського бізнесу чи планується подальше розширення в Європі. Компанія Simon & Schuster відмовилася від коментарів.

 

Теги:
Новини
Світ
Нідерланди
штучний інтелект
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