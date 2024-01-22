Обрано членів нової наглядової ради Українського культурного фонду
В Мінкультури оголосили імена переможців інтернет-голосування щодо членів нової наглядової ради Українського культурного фонду від закладів культури та громадських організацій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що в інтернет-голосуванні з обрання кандидатів від закладів культури найбільше голосів отримали директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга, він набрав 72 голоси, та директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук - 67 голосів.
Від громадських організацій переможцями стали директор TOB "ППВ Mepeжi знань" Володимир Воробей, який набрав 57 голосів, та голова ГО "Українер" Богдан Логвиненко з 56-ма голосами.
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