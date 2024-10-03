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Головна Культура Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи

Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2024 четвер
10:38
Культура

Музиканти британського рок-гурту Pink Floyd після багаторічної суперечки уклали угоду про продаж музичного каталогу лейблу Sony, окрім прав на написання музики

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

Цього тижня музичний лейбл Sony та британський рок-гурт Pink Floyd домовилися про продаж прав на величезний каталог музики, що включає хіти Wish You Were Here та Money, за понад $400 млн.

За словами двох джерел, обізнаних із цією справою, угода включає музичні записи Pink Floyd, що є одним з найцінніших активів у період буму продажів вінтажної рок-музики. Угода включає також продаж назви гурту та образів артистів, додало інше джерело, що означає, що Sony матиме права на сувенірну продукцію та додаткові продукти, як-от фільми та серіали.

Pink Floyd погодилися продати свої права на пісні, але не права на написання пісень. Угода, укладена цього тижня, ознаменує кінець багаторічної суперечки між учасниками гурту щодо деталей продажу.

Угода про продаж прав була відкладена у 2022 році після суперечливих заяв басиста Роджера Вотерса про війну в Україні та Ізраїлі. Вотерс і його колега по групі Девід Гілмор ворогували понад чотири десятиліття.

Хоча ціни на музичні каталоги знизилися порівняно з максимумами, досягнутими у 2021 і 2022 роках, інвестори все ще мають високий попит на такі бажані активи, як Pink Floyd. 

Раніше Sony також уклала угоду про придбання деяких прав на британську рок-групу Queen за $1 млрд.
 

Теги:
Світ
музика
бізнес
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