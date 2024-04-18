Помер український журналіст та літератор, батько Ані Лорак Мирослав Куєк

Про це повідомила у Facebook Ані Лорак.

18 квітня помер поет, літератор, член Національної спілки журналістів України Мирослав Куєк. Йому було 77 років.

"Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці", - написала співачка.

Лорак також поділилась архівним фото з батьком.

Мирослав Куєк народився у Чернівецькій області. Він закінчив у 1966 році режисерський відділ Чернівецького культурно-освітнього училища (нині училище мистецтв), працював керівником самодіяльного театрального колективу, викладав музику і співи та малювання у школі. Через рік Мирослав Куєк знову став студентом - тепер історичного факультету Чернівецького державного університету, проте за рік перевівся на факультет української філології.

Він брав активну участь у громадському житті студентства. Організував і керував студентським театром, у якому поставив виставу за п'єсою Карпенка-Карого "Безталанна". Але навесні 1970 року Мирослава Куєка виключили з університету "за антирадянську діяльність та націоналістичну пропаганду". Два роки він пробув у засланні у Північному Казахстані, де працював у геологічній експедиції, кочегарив на промисловому підприємстві.

З 1972 року став працювати журналістом у газеті "Радянське життя" (тепер "Вільне життя) в місті Кіцмань Чернівецької області та друкувався не лише в обласних газетах, а й низці всеукраїнських видань.

Як поділився журналіст Юхим Гусар, Куєк був редактором багатьох літературних та краєзнавчих книг, автором поетичної збірки "Священний дар любові" та низки пісень, які виконують професійні співаки.

Заслужений журналіст України, публіцист, літератор, член Національної спілки журналістів України, лауреат літературно-мистецької премії імені Віктора Зубара був відзначений подякою президента України в 1999 році та державною стипендією видатним діячам у галузі культури у 2003 році.