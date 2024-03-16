Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Афонін пішов з посади. Яка причина

Про це Афонін повідомив у facebook.

"Це, мабуть, найважчий лист із тисяч написаних мною як президентом ГС "УАВК". Річ у тім, що я хочу повідомити вам, що залишаю посаду президента нашої Асоціації, яку обіймав упродовж 28 років, з березня 1996 року", - написав Афонін.

Він зазначив, що бувши президентом Асоціації постійно аналізував стан справ у вітчизняному книговиданні, виявляв проблеми, які працюють проти нього, ініціював, готував та лобіював численні закони, укази президентів, урядові постанови та регуляторно-нормативні акти, які захищали та підтримували учасників видавничого бізнесу в Україні.

За словами Афоніна, на рубежі 20 та 21 століть Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів відіграла вирішальну роль у збереженні української книги, оскільки "змогла підготувати й організувати голосування депутатським корпусом низки законів, які загалом звільнили на 14 років видавництва і книгарні від сплати податку на прибуток і ПДВ, а поліграфістів від митних платежів за імпортоване друкарське обладнання для модернізації вітчизняної поліграфічної бази. Хоча усі ці 14 років нам довелось вести вперту боротьбу з різними складами урядів, які, усі без винятку, розпочинали свою діяльність зі спроб ліквідувати цей пільговий режим оподаткування видавничої галузі".

Олександр Афонін розповів, що ухвалив рішення піти з посади через вік та стан здоров'я. Він вважає, що тепер Асоціацію має очолити молодий представник спільноти, який матиме сучасне мислення, буде компетентним та вмітиме бачити проблеми галузі та активно реагуватиме на них, готуючи та просуваючи рішення, які нівелюють ці проблеми.

Реакція Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів

Асоціація задоволила заяву Афоніна про відставку та висловила подяку за "величезну роботу із захисту, підтримки та розвитку українського книговидання, проведену ним за 28 років виконання обов’язків президента Асоціації". Крім того, членам Асоціації запропонували заснувати звання Почесного президента спілки та присвоїти його Олександру Афоніну.

Також правління УАВК повідомило, що до проведення загальних зборів, тобто на три місяці, тимчасовим виконувачем обов’язків президента ГС "УАВК" призначили члена правління та директора видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького. Водночас виконавчим директором на цей період буде член правління та співзасновник видавництва "Саміт-книга" Ігор Степуріна.