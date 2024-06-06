Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Продюсера Бейонсе та Ріанни The-Dream звинуватили у зґвалтуванні

Продюсера Бейонсе та Ріанни The-Dream звинуватили у зґвалтуванні

6 червня, 2024 четвер
14:34
Культура

Чанні Монро, колишня протеже автора пісень і продюсера Теріуса Юнгделла Неша, який відомий під псевдонімом The-Dream, звинуватила його у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Зміст

Про це пише The New York Times.

46-річний американський співак Теріус Юнгделл Неш, автор пісень і продюсер Бейонсе, Ріанни та інших зірок, який використовує псевдонім The-Dream, був звинувачений у зґвалтуванні та сексуальному насильстві за позовом, поданим у вівторок його колишньою протеже.

Співачка Чанні Монро (справжнє імʼя Чанааз Мангру) стверджує у своєму позові, що в 2015 році Юнгделл Неш використовував обіцянки просувати її кар'єру, щоб втягнути її в абʼюзивні стосунки. Під час цих стосунків продюсер неодноразово примушував її до сексу, душив і одного разу зробив відеозапис інтимної зустрічі, який потім погрожував показати іншим.

The-Dream є одним із найвпливовіших продюсерів. Він 8 разів отримував премію "Греммі", є співавтором низки найуспішніших поп- і R&B-хітів за останні два десятиліття, зокрема пісень Ріанни Umbrella, Baby Джастіна Бібера та Touch My Body Мерайї Кері. Він тісно співпрацює з Бейонсе, є автором і продюсером її фірмових хітів, присвячених правам жінок, зокрема Single Ladies (Put a Ring on It) і Break My Soul.

У позові Чанні Монро, поданому до окружного суду США в Лос-Анджелесі, Юнгделл Неш постає людиною, яка обіцяє славу і успіх, схиляючи артистів-початківців до сексу без згоди. Позов також звинувачує його в секс-торгівлі.

"Те, що The-Dream зробив зі мною, зробило неможливим жити життям, яке я собі уявляла, і досягати своїх цілей як співачки та авторки пісень. Зрештою моє мовчання стало надто болючим, і я зрозуміла, що мені потрібно розповісти свою історію, щоб зцілитися. Я сподіваюся, що це також допоможе іншим і зможе запобігти жахливим насильствам у майбутньому", - заявила співачка.

Представники продюсера від його імені заперечили звинувачення.

"Ці заяви є неправдивими та наклепницькими. Я виступаю проти всіх форм домагань і завжди прагнув допомогти людям реалізувати свої кар’єрні цілі. Як людина, яка прагне позитивно вплинути на моїх колег-митців і світ загалом, я глибоко ображений і засмучений цими звинуваченнями", - прокоментував позов The-Dream.

На початку тижня колишня особиста помічниця скандального американського репера Каньє Веста Лорен Пішотті подала до суду через сексуальні домагання, у відповідь артист заявив, що вона сама вимагала сексу з ним.

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
Читайте також:
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Солдат 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Донецька область 2024
Автор Марта Оліярник
6 червня, 2024 четвер
Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
5 червня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
6 червня
15:36
На фото: Мішель Андраде у серіалі "Корона"
Українка Мішель Андраде розповіла, як отримала роль у серіалі Netflix "Корона"
15:06
фейк
"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
15:05
У Вінниці обікрали могилу наймолодшого оборонця Азовсталі Назарія Гринцевича на псевдо Грінка
15:00
Ексклюзив
Ворог сконцентрував на окупованих територіях і вздовж кордонів понад 500 тис. особового складу, - DeepState
14:53
Чарльз ІІІ, банкноти
У Британії вийшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:29
Оновлено
Збройні Сили України
Протягом доби на фронті відбулося 44 боєзіткнення, тривають бої на Покровському напрямку
14:09
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції, де долучиться до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії
14:08
Інфографіка
Трампісти, комуністи, конспірологи: хто з американців вимагає припинити підтримку України. Дослідження Texty.org.ua
Трампісти, комуністи, конспірологи: хто з американців вимагає припинити підтримку України. Дослідження Texty.org.ua
13:57
Фальсифікували історію України: СБУ оголосила підозру помічнику Путіна й ректору російського ВНЗ
13:39
Ігор Вовчанчин
Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії
13:36
Ексклюзив
Telegram
Пропаганда й дезінформація: нардеп Юрчишин і журналіст Стуканов розповіли про виклики Telegram для суспільства
13:28
вітер
Де пройдуть дощі з градом, а де очікувати до +32 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 червня
13:24
Забезпечували російський ВПК: справу власників і топменеджерів концерну ексрегіонала скерували в суд
13:09
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту
12:58
Новини компаній
На фото: машини на підприємстві Ferrexpo
Полтавський ГЗК прокоментував заяву ДБР щодо справи про незаконний видобуток та збут корисних копалин
12:54
В Укренерго заявили, що скасують тендер на закупівлю кондиціонерів на 629 тис. грн
12:50
Петер Сіярто
Глава МЗС Угорщини Сіярто повідомив, що він представлятиме країну на Саміті миру
12:49
Рада прийняла законопроєкт щодо можливості Держспецзв’язку купувати дрони і РЕБи для потреб оборони
12:28
Каховська ГЕС, підтоплення
"Це був свідомий і прорахований злочин": Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС
12:18
OPINION
Ірина Федорів
Кравець – адвокат не України. Коли ним займеться СБУ?
12:06
OPINION
Микола Княжицький
Польща має стати найбільшим союзником України в ЄС
11:58
електроенергія
Дефіцит протягом дня і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 6 червня
11:47
журналіст війна
За час повномасштабного вторгнення Росія вбила 91 журналіста
11:32
Відслідковував позиції ЗСУ біля Вовчанська: СБУ затримала інформатора РФ
11:30
Ексклюзив
інавгурація путіна
У Націнституті стратегічних досліджень проаналізували, чи нападе РФ на країни ЄС і НАТО
11:17
Оновлено
буксир проєкту 498, тип "Сатурн"
Спецпризначенці ГУР вночі знищили рейдовий ворожий буксир "Сатурн" у Чорному морі
11:13
OPINION
Віталій Портников
Візит Байдена до Франції буде ймовірним тлом для його зустрічі із Зеленським. Колонка Віталія Портникова
11:09
Оновлено
Аварія на залізниці, Чехія, Пардубіце
У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа зіштовхнувся з вантажним: серед загиблих - дві українки
11:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 червня: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро та долара
10:57
Каховська ГЕС
Директор Укргідроенерго припустив, за який час можна відбудувати Каховську ГЕС
10:41
Оновлено
Прокуратура Житомирщини почала розслідування через смерть військовозобов'язаного після відвідування ТЦК
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін знову лякає ядерною зброєю, а Нормандія об’єднує союзників довкола Києва. Акценти світових ЗМІ 6 червня
10:39
Ексклюзив
На фото: фортифікації на Харківщині
"Півтора року кошти вкатувалися в землю", - нардепка Геращенко про фортифікації на Харківщині
10:11
"Епіцентр". Херсон
Росіяни вночі били по Херсону: горів недіючий "Епіцентр", будинки й автівки
10:07
Окупанти
Росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу"
10:00
журналіст
Яке свято відзначаємо 6 червня та кого варто привітати у цей день
09:50
Олександр Усик
Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
09:42
Оновлено
Пожежа у РФ
Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині: губернатор Ростовської області каже про ураження НПЗ
09:29
Володимир Зеленський
Запросив в Україну та на Саміт миру: Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV