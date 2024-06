Продюсера Бейонсе та Ріанни The-Dream звинуватили у зґвалтуванні

Про це пише The New York Times.

46-річний американський співак Теріус Юнгделл Неш, автор пісень і продюсер Бейонсе, Ріанни та інших зірок, який використовує псевдонім The-Dream, був звинувачений у зґвалтуванні та сексуальному насильстві за позовом, поданим у вівторок його колишньою протеже.

Співачка Чанні Монро (справжнє імʼя Чанааз Мангру) стверджує у своєму позові, що в 2015 році Юнгделл Неш використовував обіцянки просувати її кар'єру, щоб втягнути її в абʼюзивні стосунки. Під час цих стосунків продюсер неодноразово примушував її до сексу, душив і одного разу зробив відеозапис інтимної зустрічі, який потім погрожував показати іншим.

The-Dream є одним із найвпливовіших продюсерів. Він 8 разів отримував премію "Греммі", є співавтором низки найуспішніших поп- і R&B-хітів за останні два десятиліття, зокрема пісень Ріанни Umbrella, Baby Джастіна Бібера та Touch My Body Мерайї Кері. Він тісно співпрацює з Бейонсе, є автором і продюсером її фірмових хітів, присвячених правам жінок, зокрема Single Ladies (Put a Ring on It) і Break My Soul.

У позові Чанні Монро, поданому до окружного суду США в Лос-Анджелесі, Юнгделл Неш постає людиною, яка обіцяє славу і успіх, схиляючи артистів-початківців до сексу без згоди. Позов також звинувачує його в секс-торгівлі.

"Те, що The-Dream зробив зі мною, зробило неможливим жити життям, яке я собі уявляла, і досягати своїх цілей як співачки та авторки пісень. Зрештою моє мовчання стало надто болючим, і я зрозуміла, що мені потрібно розповісти свою історію, щоб зцілитися. Я сподіваюся, що це також допоможе іншим і зможе запобігти жахливим насильствам у майбутньому", - заявила співачка.

Представники продюсера від його імені заперечили звинувачення.

"Ці заяви є неправдивими та наклепницькими. Я виступаю проти всіх форм домагань і завжди прагнув допомогти людям реалізувати свої кар’єрні цілі. Як людина, яка прагне позитивно вплинути на моїх колег-митців і світ загалом, я глибоко ображений і засмучений цими звинуваченнями", - прокоментував позов The-Dream.

На початку тижня колишня особиста помічниця скандального американського репера Каньє Веста Лорен Пішотті подала до суду через сексуальні домагання, у відповідь артист заявив, що вона сама вимагала сексу з ним.