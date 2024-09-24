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Роман "Хто ти такий?" військового Артема Чеха видадуть у США

Дар'я Тарасова
24 вересня, 2024 вiвторок
11:25
Культура

Американське видавництво Seven Stories Press випустить англомовний переклад роману "Хто ти такий?" письменника та військового Артема Чеха, за яким знято фільм "Я і Фелікс"

Зміст

Про це повідомляє PEN Ukraine.

В американському видавництві Seven Stories Press вийде роман українського письменника та військового Артема Чеха Rock, Paper, Grenade ("Камінь, папір, граната"). Переклад англійською здійснили Олена Дженнінгс та Оксана Розенблюм. 

Зазначається, що роман має вийти друком 2025 року. В анотації англомовного видання роман описується як "проникливий та реалістичний погляд на життя в пострадянській Україні, а також історія про пошук ідентичності в умовах війни".

"Камінь, папір, граната" - це суворий і відвертий роман-виховання, мелодійна авантюра про життя, прожите в тіні чужої війни. Реалістично зображаючи Україну та пострадянський світ, ця книжка пропонує зворушливий, але чесний погляд на життя людини, яка страждає на ПТСР. Це історія дорослішання без особливої ​​надії на краще майбутнє, проте яскраві моменти зв'язку і доброти зберігаються. Саме тоді, коли все починає здаватися непереборно темним, зароджується дружба, говориться добре слово або простягається рука, що відкриває фіранки, впускаючи трохи світла", - зазначається на сайті видавництва.

Головний герой роману - 5-річний Тимофій, в житті родини якого зʼявляється Фелікс, наставник і мучитель, ворог і друг — колишній хлопець бабусі Тимофія.

Книжка була екранізована режисеркою та дружиною письменника Іриною Цілик. Головні ролі у фільмі, який отримав назву "Я і Фелікс", виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книжки "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші. 

12 червня фільм став доступним на Netflix. А з 14 червня його можна переглянути онлайн на стримінгових платформах MEGOGO, SWEET.TV та Kyivstar ТБ.

З серпня стрічка доступна на американській стримінговій платформі HBO Max.


 

Теги:
військові
США
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