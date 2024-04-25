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Головна Культура Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста

Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста

25 квітня, 2024 четвер
14:45
Культура Венеція, Італія

Венеція стане першим великим містом у світі, яке запровадить плату за відвідування без зупинки на нічліг, сподіваючись зменшити надмірний туризм у піковий сезон

Про це повідомляє The Guardian.

Після багатьох років розробки рішення Венеція 25 квітня почала стягувати плату за в'їзд до міста з екскурсантів, які приїжджають на один день. У такий спосіб влада міста намагається захистити об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від наслідків надмірного туризму.

Податок на відвідування Венеції складає 5 євро. Платити мають лише туристи, які відвідують місто протягом 1 дня. Мешканці, пасажири, студенти та діти до 14 років, а також туристи, які залишаються на ніч, сплачувати 5 євро не повинні. Натомість критики цього рішення вважають, що 5 євро навряд чи відлякуватимуть багатьох людей.

Плата стягуватиметься лише у пікові дати - у період з 25 квітня по 14 липня та лише з тих, хто в’їжджає в історичний центр Венеції між 08:30 ранку та 16:00 в будь-яку з пікових дат. За несплату податку за відвідування туристам загрожуватиме штраф від 50 до 300 євро. 

Хоча цей захід викликав критику та глузування з боку тих, хто називає його неконституційним та таким, що обмежує свободу пересування, мер Венеції Луїджі Бруньяро порівняв свою "хоробрість" із хоробрістю венеційського дослідника Марко Поло - сміливістю йти туди, куди інші боялися ступити. Таким чином, Венеція стала першим великим містом у світі, яке ухвалило таку ініціативу.

За словами міського радника з питань туризму Сімоне Вентуріні, Венеція зіткнулася з масовим туризмом у 1960-х роках, і відтоді кількість відвідувачів зросла до такого рівня, що в найбільш завантажені періоди року місто в середньому відвідує 40 тис. людей на день. Ця кількість туристів чинить тиск на крихку лагуну, одночасно відштовхуючи жителів від головного острова. Бруньяро наголосив, що хоче знову зробити Венецію "придатною для життя".

Однак останній поштовх до прийняття цього заходу стався після того, як минулого року ЮНЕСКО пригрозило внести Венецію до свого списку об’єктів спадщини, які перебувають під загрозою, посилаючись на масовий туризм і підвищення рівня води через зміну клімату.

Попри те, що останніми роками Венеція заборонила величезним круїзним лайнерам плавати через її центр, місто уникнуло ризику втратити статус ЮНЕСКО лише після погодження плати за відвідування.

  • 1 серпня 2023 року ЮНЕСКО рекомендувало внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення. Згідно зі звітом, культовому італійському місту загрожує "незворотна" шкода від надмірного туризму, забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.
  • На початку вересня вперше було публічно озвучене рішення про стягування плати за відвідування міста.
  • Наприкінці грудня 2023 року Венеція оголосила, що обмежить туристичні пішохідні групи до 25 осіб і заборонить використання гучномовців в рамках своєї останньої спроби боротьби з масовим туризмом.
Теги:
Світ
Італія
туризм
податки
ЮНЕСКО
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