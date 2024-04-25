Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста

Про це повідомляє The Guardian.

Після багатьох років розробки рішення Венеція 25 квітня почала стягувати плату за в'їзд до міста з екскурсантів, які приїжджають на один день. У такий спосіб влада міста намагається захистити об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від наслідків надмірного туризму.

Податок на відвідування Венеції складає 5 євро. Платити мають лише туристи, які відвідують місто протягом 1 дня. Мешканці, пасажири, студенти та діти до 14 років, а також туристи, які залишаються на ніч, сплачувати 5 євро не повинні. Натомість критики цього рішення вважають, що 5 євро навряд чи відлякуватимуть багатьох людей.

Плата стягуватиметься лише у пікові дати - у період з 25 квітня по 14 липня та лише з тих, хто в’їжджає в історичний центр Венеції між 08:30 ранку та 16:00 в будь-яку з пікових дат. За несплату податку за відвідування туристам загрожуватиме штраф від 50 до 300 євро.

Хоча цей захід викликав критику та глузування з боку тих, хто називає його неконституційним та таким, що обмежує свободу пересування, мер Венеції Луїджі Бруньяро порівняв свою "хоробрість" із хоробрістю венеційського дослідника Марко Поло - сміливістю йти туди, куди інші боялися ступити. Таким чином, Венеція стала першим великим містом у світі, яке ухвалило таку ініціативу.

За словами міського радника з питань туризму Сімоне Вентуріні, Венеція зіткнулася з масовим туризмом у 1960-х роках, і відтоді кількість відвідувачів зросла до такого рівня, що в найбільш завантажені періоди року місто в середньому відвідує 40 тис. людей на день. Ця кількість туристів чинить тиск на крихку лагуну, одночасно відштовхуючи жителів від головного острова. Бруньяро наголосив, що хоче знову зробити Венецію "придатною для життя".

Однак останній поштовх до прийняття цього заходу стався після того, як минулого року ЮНЕСКО пригрозило внести Венецію до свого списку об’єктів спадщини, які перебувають під загрозою, посилаючись на масовий туризм і підвищення рівня води через зміну клімату.

Попри те, що останніми роками Венеція заборонила величезним круїзним лайнерам плавати через її центр, місто уникнуло ризику втратити статус ЮНЕСКО лише після погодження плати за відвідування.