Таню Муіньо зняла кліп для південнокорейської K-pop зірки Дженні з гурту Blackpink
Українська кліпмейкерка Таню Муіньо стала режисеркою нового музичного відео південнокорейської K-pop співачки Дженні на пісню Mantra
Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.
Українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює з багатьма популярними зарубіжними артистами, зняла кліп для 28-річної південнокорейської реперки, учасниці гурту BLACKPINK Дженні на пісню Mantra.
Billboard називає композицію справжнім гімном для гарних дівчат у всьому світі.
Пісню записували та знімали кліп у Лос-Анджелесі, США.
Дженні співає у складі K-pop гурту BLACKPINK з 2016 року. В середині жовтня 2018-го були анонсовані сольні проєкти всіх учасниць BLACKPINK, і першою свій матеріал випустила Дженні.
Її дебютний сольний сингл Solo отримав статус Certified All-Kill, а також очолив iTunes 40 країн, що є рекордом серед південнокорейських сольних виконавців. Також Дженні стала першою південнокорейською співачкою, яка очолила світовий комбінований рейтинг артистів в iTunes.
Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.
У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.
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