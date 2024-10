Таню Муіньо зняла кліп для південнокорейської K-pop зірки Дженні з гурту Blackpink

Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.

Українська режисерка Таню Муіньо, яка співпрацює з багатьма популярними зарубіжними артистами, зняла кліп для 28-річної південнокорейської реперки, учасниці гурту BLACKPINK Дженні на пісню Mantra.

Billboard називає композицію справжнім гімном для гарних дівчат у всьому світі.

Пісню записували та знімали кліп у Лос-Анджелесі, США.

Дженні співає у складі K-pop гурту BLACKPINK з 2016 року. В середині жовтня 2018-го були анонсовані сольні проєкти всіх учасниць BLACKPINK, і першою свій матеріал випустила Дженні.

Її дебютний сольний сингл Solo отримав статус Certified All-Kill, а також очолив iTunes 40 країн, що є рекордом серед південнокорейських сольних виконавців. Також Дженні стала першою південнокорейською співачкою, яка очолила світовий комбінований рейтинг артистів в iTunes.

Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.