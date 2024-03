Хто найкращий друг для людини? Пропонуємо переглянути фільми про тварин за 2023 рік

Рік собаки | The Year of the Dog

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, фільм про тварин

Режисери: Роб Грабоу, Ендрю Макгінн, Майкл Пітерсон

Актори: Роб Грабоу, Майкл Спірс, Джон Праудстар, Алісса Ґруніг, Джефф Медлі, Аарон Сі Фінлі, Катрін Лофгрен, Дарвін Лумбаттіс, Абрам Бойсе, Ейнслі Сев'є, Мелані Рей Вендт, Патрік Орр, Колдер Хенлі, Логан Хенлі, Мік Вінфрі, Джон Хенлі, Крістіна Андерсон, Тіна Кінг

Метт, алкоголік-одинак на самому дні, щосили намагається зберігати тверезість протягом 30 днів, щоб виконати передсмертне бажання своєї матері - відвідати її в хоспісі тверезим. Фред пропонує Метт притулок на своїй фермі, де Метт знаходить Юпіка, бездомну хаски з унікальним талантом. Стосунки людини і собаки спочатку неміцні, але двоє бездомних знаходять зв'язок і дізнаються, що саме потрібно, щоб дістатися фінішу…

Джейн | Jane

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: дитячий фільм, пригоди, сімейне кіно, фільм про тварин

Режисери: Марс Хородіскі, Вінніфред Йонг

Актори: Ава Луїза Мерчісон, Мейсон Бломберг, Тамара Алмейда, Еліс Бауман, Ден Абрамовичі, Джаз Аллен, Сем Марра

Головна героїня серіалу — юний еколог, дев'ятирічна дівчинка Джейн, яка намагається врятувати тварин, що вмирають. Використовуючи свою сильну уяву, Джейн бере своїх найкращих друзів Девіда та шимпанзе в епічні пригоди, щоб допомогти захистити диких тварин у всьому світі…

Дикий Вогонь | Wildfire

Оригінальна назва: Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, сімейне кіно, фільм про тварин

Режисер: Ерік Паркінсон

Актори: Шевель Шепард, Енн Хеч, Едріан Пол, Мо Бріджс Пленті, Майкл Мартін Мерфі, Мейджор Додж, Ріко Сімоніні, Мейджор Додж-мол., Кара Джад Майерс, Кессі Селф, Атлас Хеч Таппер, Ерік Мартінез, Фенікс , Хармоні Холмквіст, Фредрік МакЕвой

Про спокуту та прощення молодої дівчини, яка намагається впоратися з почуттям провини після трагічної смерті своїх батьків. Коли настає фінансовий крах, Саманта переїжджає із Техасу в Оклахому, щоб жити з бабусею Бет на кінній фермі неподалік Талакви. Саманта знаходить спокій від уваги, яку їй надає таємничий дикий кінь, який щодня йде за нею, поки вона йде додому зі школи…

Відв'язні Дворняги | Strays

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: комедія, пригоди, фільм про тварин

Режисер: Джош Грінбаум

Актори: Уілл Форт, Софія Вергара, Харві Гільєн, Джош Гед, Джемі Деметріу, Роб Ріггл, ЕйДжей Бернард, Бретт Гелман, Габріелла Гарсія, Кевін Браун, Чарлі Уівер

У фільмі об'єднані анімація та гра живих акторів. Пес Реджі любив свого господаря-алкоголіка, хоча той постійно намагався позбутися вихованця. Чергова спроба вдається, песик губиться, натомість знайомиться з компанією бродячих собак, які пояснюють наївному оптимісту, як жорстоко поводився з ним господар...

Центуріон: Танцюючий Жеребець | Centurion Xii

Оригінальна назва: Centurion: The Dancing Stallion

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, фільм про тварин

Режисер: Дана Гонсалес

Актори: Ембер Мідфандер, Сал Лопес, Біллі Зейн, Араміс Найт, Патрісія Де Леон, Майкл Чиміно (II), Джоенна Санчес, Адам Ірігойєн, Ентоні Трайна, Жанель Грей, Рауль Васкес, Аннабель Барретт, Стів Култер

Студентка коледжу Елісія хоче навчитися мистецтва мексиканських танців на конях. Однак, коли вона починає доглядати красивого коня на ім'я Центуріон, у Елісії розвивається важка хвороба, яка не дозволяє брати участь у змаганнях. На допомогу приходить новий працівник ранчо Денні, він стає тренером Центуріону, сподіваючись виграти змагання та, можливо, завоювати серце Елісії…