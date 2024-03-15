Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Хто найкращий друг для людини? Пропонуємо переглянути фільми про тварин за 2023 рік

Хто найкращий друг для людини? Пропонуємо переглянути фільми про тварин за 2023 рік

15 березня, 2024 п'ятниця
19:12
Кіно кінь

Пропонуємо до перегляду нашу яскраву п’ятірку фільмів про тварин

Рік собаки | The Year of the Dog

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, фільм про тварин

Режисери: Роб Грабоу, Ендрю Макгінн, Майкл Пітерсон

Актори: Роб Грабоу, Майкл Спірс, Джон Праудстар, Алісса Ґруніг, Джефф Медлі, Аарон Сі Фінлі, Катрін Лофгрен, Дарвін Лумбаттіс, Абрам Бойсе, Ейнслі Сев'є, Мелані Рей Вендт, Патрік Орр, Колдер Хенлі, Логан Хенлі, Мік Вінфрі, Джон Хенлі, Крістіна Андерсон, Тіна Кінг

Метт, алкоголік-одинак на самому дні, щосили намагається зберігати тверезість протягом 30 днів, щоб виконати передсмертне бажання своєї матері - відвідати її в хоспісі тверезим. Фред пропонує Метт притулок на своїй фермі, де Метт знаходить Юпіка, бездомну хаски з унікальним талантом. Стосунки людини і собаки спочатку неміцні, але двоє бездомних знаходять зв'язок і дізнаються, що саме потрібно, щоб дістатися фінішу…

Джейн | Jane

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: дитячий фільм, пригоди, сімейне кіно, фільм про тварин

Режисери: Марс Хородіскі, Вінніфред Йонг

Актори: Ава Луїза Мерчісон, Мейсон Бломберг, Тамара Алмейда, Еліс Бауман, Ден Абрамовичі, Джаз Аллен, Сем Марра

Головна героїня серіалу — юний еколог, дев'ятирічна дівчинка Джейн, яка намагається врятувати тварин, що вмирають. Використовуючи свою сильну уяву, Джейн бере своїх найкращих друзів Девіда та шимпанзе в епічні пригоди, щоб допомогти захистити диких тварин у всьому світі…

 

Дикий Вогонь | Wildfire

Оригінальна назва: Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, сімейне кіно, фільм про тварин

Режисер: Ерік Паркінсон

Актори: Шевель Шепард, Енн Хеч, Едріан Пол, Мо Бріджс Пленті, Майкл Мартін Мерфі, Мейджор Додж, Ріко Сімоніні, Мейджор Додж-мол., Кара Джад Майерс, Кессі Селф, Атлас Хеч Таппер, Ерік Мартінез, Фенікс , Хармоні Холмквіст, Фредрік МакЕвой

Про спокуту та прощення молодої дівчини, яка намагається впоратися з почуттям провини після трагічної смерті своїх батьків. Коли настає фінансовий крах, Саманта переїжджає із Техасу в Оклахому, щоб жити з бабусею Бет на кінній фермі неподалік Талакви. Саманта знаходить спокій від уваги, яку їй надає таємничий дикий кінь, який щодня йде за нею, поки вона йде додому зі школи…

 

Відв'язні Дворняги | Strays

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: комедія, пригоди, фільм про тварин

Режисер: Джош Грінбаум

Актори: Уілл Форт, Софія Вергара, Харві Гільєн, Джош Гед, Джемі Деметріу, Роб Ріггл, ЕйДжей Бернард, Бретт Гелман, Габріелла Гарсія, Кевін Браун, Чарлі Уівер

У фільмі об'єднані анімація та гра живих акторів. Пес Реджі любив свого господаря-алкоголіка, хоча той постійно намагався позбутися вихованця. Чергова спроба вдається, песик губиться, натомість знайомиться з компанією бродячих собак, які пояснюють наївному оптимісту, як жорстоко поводився з ним господар...

 

Центуріон: Танцюючий Жеребець | Centurion Xii

Оригінальна назва: Centurion: The Dancing Stallion

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, фільм про тварин

Режисер: Дана Гонсалес

Актори: Ембер Мідфандер, Сал Лопес, Біллі Зейн, Араміс Найт, Патрісія Де Леон, Майкл Чиміно (II), Джоенна Санчес, Адам Ірігойєн, Ентоні Трайна, Жанель Грей, Рауль Васкес, Аннабель Барретт, Стів Култер

Студентка коледжу Елісія хоче навчитися мистецтва мексиканських танців на конях. Однак, коли вона починає доглядати красивого коня на ім'я Центуріон, у Елісії розвивається важка хвороба, яка не дозволяє брати участь у змаганнях. На допомогу приходить новий працівник ранчо Денні, він стає тренером Центуріону, сподіваючись виграти змагання та, можливо, завоювати серце Елісії…


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
CRV7
Автор Роман Яворський
13 березня, 2024 середа
Пробиває хоч броню, хоч бетон: Канада може передати Україні тисячі ракет CRV7, що це за зброя
на фото: Майк Джонсон
14 березня, 2024 четвер
Палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту. Реакція Білого Дому
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.89
    Продаж 42.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
20:19
хакер
Псевдовибори Путіна: хакери поклали сайти "виборчкомів РФ" на ТОТ, - Спротив
20:06
Огляд
"Я, "Побєда" і Берлін"
Коли треба сказати "Я - капітан!": що подивитися на вихідних
20:02
OPINION
Сашко Лірник
Таврована лілея на плечі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 751-го дня війни: німці планують побудувати в Україні 4 заводи з виробництва зброї, Болгарія передала для ЗСУ сотню бронетранспортерів
19:56
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Динамо" обіграло "Зорю", а "Шахтар" переміг "Минай". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
19:50
Ексклюзив
Франція
"Я в це не вірю", - дипломат Шамшур про можливість відправлення військ Франції в Україну
19:37
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Анчелотті повідомив, коли Куртуа буде готовий замінити Луніна у воротах "Реала"
19:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:28
Ворог 22 рази за добу намагався пробити українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:18
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами: 20 людей загинуло, понад 70 - поранені
19:16
Олаф Шольц
Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії
19:00
Ентоні Блінкен
США надіслали Ірану "чіткий сигнал" не постачати Росії далекобійні ракети, - Блінкен
18:44
Зеленський анонсував удари по "найуразливіших місцях ворога"
18:39
мобільні мережі телефон андроид
"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк
18:38
Хорватія
У Хорватії оголосили дату дострокових парламентських виборів
18:25
Павел Коваль
У Путіна менталітет авторитарного боягуза, - польський депутат Павел Коваль
18:19
Ексклюзив
ОТРК "Іскандер-М"
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
18:16
Збірна України
"Входить у топ-10 Європи": очільник боснійського футболу високо оцінив збірну України напередодні битви за ЧЄ
18:08
OPINION
Дмитро Золотухін
Білий прапор Оппенгеймера
18:03
Дмитро Лубінець
"Новий підхід щодо дестабілізації": Лубінець розповів, що росіяни почали масово звертатися до родичів українських військовополонених
18:01
україна німеччина
У бундестазі висловилися за замороження війни в Україні. Уряд Німеччини відреагував
17:59
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: Болдвін подав заяву про зняття звинувачень з нього
17:56
трактор, поле, фермер
Уряд фінансово підтримає частину аграріїв: хто і скільки отримає
17:42
Огляд
"Я, "Побєда" і Берлін"
"Я, "Побєда" і Берлін" пішли в народ
17:33
Президент Палестинської автономії призначив нового прем'єр-міністра
17:29
Угорщина
Угорщина надіслала Україні документ, у якому вимагає повернути її нацменшині "права, які вона мала до 2015 року", – ЗМІ
17:29
Огляд
Гаїті
Криза у країні та неконтрольовані банди у столиці: що відбувається на Гаїті
17:27
Володимир Путін
Путін звинуватив Україну в спробі зірвати "вибори" у РФ та пообіцяв покарання
17:15
Японія
Японія спростить правила передачі військової техніки до інших країн
17:12
Іван Федоров, мер Мелітополя
Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі
17:06
Річка Дніпро, Київ
Жителів Києва та області попередили про можливі підтоплення
16:50
На фото: актор "Гри в кальмара" О Йон Су
Зірку "Гри в кальмара" О Йон Су засудили за звинуваченням у сексуальних домаганнях
16:49
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Російський добровольчий корпус зайшов на етнічно українські території, - експерт Бобиренко
16:45
Віктор Орбан
Орбан закликав "окупувати Брюссель", назвавши ЄС джерелом руйнувань
16:41
вибори росія
Росіяни на псевдовиборах на ТОТ вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, - Спротив
16:41
Зеленський і Путін
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
16:28
військовий квиток, мобілізація
Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, – член оборонного комітету ВР Рахманін
16:19
Андрій Курков
"Вважаю, вчинив правильно": Курков прокоментував участь у заході з росіянкою в Канаді
16:12
Російські танки Т-14 Армата
У ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має РФ та чи задіяні вони в Україні
16:08
McDonald's
У McDonald's по усьому світу стався системний збій, ресторани не працювали кілька годин
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV