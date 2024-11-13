"Тотальне замирення з РФ": критикиня Улюра про роман, що отримав Букерівську премію-2024

Про це вона написала на facebook.

Українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня Ганна Улюра зазначила, що Букерівська премія - 2024, яка обрала цьогорічною переможницею письменницю з Великої Британії Саманту Гарві за роман Orbital ("Орбітальний"), виправдала її "найгірші очікування".

"Перемогла книжка про тотальне замирення в космосі - з росіянами за штурвалом. Агітка про пацифізм. Так чітко видно закаляну від страху європейську інтелектуальну спільноту, що стає незручно за них", - наголосила Улюра.

Наприкінці жовтня Ганна Улюра, коментуючи короткий список Букерівської премії - 2024, описала, про що книжка розповідає про шістьох астронавтів, які презентуються, як "мікромодель людства, розбіжності й відстані між ними в космосі стираються, вони начебто родина, не та, яку можеш обирати, але та, з якою вчишся ідентифікуватися".

"Італієць, американець, британка, японка, два росіянина. Уже в першій спільній розмові американець розкаже японці про свою подорож до Хіросіми та скаже, що американські християни розповзлися по всій землі, росіяни пообіцяють, що струсять з землі цю заразу… Всі розбіжності в космосі зникають, і в ілюмінаторі – матінка-Земля. Метафора прозора: Земля виношує і родить нове людство", - написала літературознавиця.

У книжці багато уваги приділено "травматичному досвіду росіянина", яким для нього є розвал Радянського Союзу. Персонажі проводять паралель між ядерною бомбою, адже ця історія згадується після розповіді японки про бомбардування Нагасакі.

"На Землі висувають якісь ноти і не розуміють, що вони ці шестеро – неподільні, вони єдине ціле, їхня ота ваша дипломатія не стосується. "Ми існуємо тому, що нас не можна роз’єднати"(с). З чого виникла та дипломатична криза – ані слова. Коли вони пролітають над різними частинами планети, нам їх описують. Різні-різні частинки. Буде навіть довгі кілька речень про осяйну Москву, яка миготить вогниками прямо в космос. України нема. Є якась Східна Європа, яка межує з Росією. І за Румунією починається Москва. Командир місії – росіянин, - додала Улюра і підсумувала: - Голуби миру. У вакуумі".