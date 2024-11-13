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"Тотальне замирення з РФ": критикиня Улюра про роман, що отримав Букерівську премію-2024

Дар'я Тарасова
13 листопада, 2024 середа
13:36
Культура

Українська літературознавиця Ганна Улюра прокоментувала роман Orbital ("Орбітальний") Саманти Гарві, яка стала переможницею Букерівської премії 2024 року

Зміст

Про це вона написала на facebook.

Українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня Ганна Улюра зазначила, що Букерівська премія - 2024, яка обрала цьогорічною переможницею письменницю з Великої Британії Саманту Гарві за роман Orbital ("Орбітальний"), виправдала її "найгірші очікування".

"Перемогла книжка про тотальне замирення в космосі - з росіянами за штурвалом. Агітка про пацифізм. Так чітко видно закаляну від страху європейську інтелектуальну спільноту, що стає незручно за них", - наголосила Улюра.

Наприкінці жовтня Ганна Улюра, коментуючи короткий список Букерівської премії - 2024, описала, про що книжка розповідає про шістьох астронавтів, які презентуються, як "мікромодель людства, розбіжності й відстані між ними в космосі стираються, вони начебто родина, не та, яку можеш обирати, але та, з якою вчишся ідентифікуватися". 

"Італієць, американець, британка, японка, два росіянина. Уже в першій спільній розмові американець розкаже японці про свою подорож до Хіросіми та скаже, що американські християни розповзлися по всій землі, росіяни пообіцяють, що струсять з землі цю заразу… Всі розбіжності в космосі зникають, і в ілюмінаторі – матінка-Земля. Метафора прозора: Земля виношує і родить нове людство", - написала літературознавиця.

У книжці багато уваги приділено "травматичному досвіду росіянина", яким для нього є розвал Радянського Союзу. Персонажі проводять паралель між ядерною бомбою, адже ця історія згадується після розповіді японки про бомбардування Нагасакі.

"На Землі висувають якісь ноти і не розуміють, що вони ці шестеро – неподільні, вони єдине ціле, їхня ота ваша дипломатія не стосується. "Ми існуємо тому, що нас не можна роз’єднати"(с). З чого виникла та дипломатична криза – ані слова. Коли вони пролітають над різними частинами планети, нам їх описують. Різні-різні частинки. Буде навіть довгі кілька речень про осяйну Москву, яка миготить вогниками прямо в космос. України нема. Є якась Східна Європа, яка межує з Росією. І за Румунією починається Москва. Командир місії – росіянин, - додала Улюра і підсумувала: - Голуби миру. У вакуумі".

  • У вівторок, 12 листопада в Лондоні відбулася церемонія нагородження Букерівської премії - 2024. Лауреаткою стала письменниця з Великої Британії Саманта Гарві за роман Orbital ("Орбітальний").
Теги:
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пропаганда
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