Тріумфаторка Тейлор Свіфт і росіянин - "найкращий оператор": MTV Video Music Awards оголосила лауреатів

Список переможців оприлюднили на сайті премії MTV Video Music Awards.

У ніч проти 12 вересня в Нью-Йорку пройшла церемонія вручення музичних нагород MTV Video Music Awards 2024. Тріумфаторкою вечора стала 34-річна американська попзірка Тейлор Свіфт. Вона була номінована у 12 категоріях та здобула 7 перемог, зокрема ставши артисткою року.

Таким чином у Тейлор Свіфт нині 30 сольних перемог на VMA, що зробило її рекордсменкою. Бейонсе також 30 разів ставала лауреаткою VMA, проте лише 26 перемог здобула як сольна виконавиця. Дві премії Бейонсе має разом з Destiny's Child і ще дві - зі своїм чоловіком Jay-Z.

Свіфт також стала першою артисткою, яка п'ять разів перемагала в номінації "Відео року". Нагороду у 2024 році співачці приніс кліп на Fortnight - спільну пісню з Post Malone, який зібрав понад 107 мільйонів переглядів за 4 місяці.

Емінем, Tyla та Меган Ті Сталліон посідають друге місце за кількістю нагород MTV Video Music Awards 2024. Емінем став найкращим хіп-хоп виконавцем і здобув перемогу за найкращі візуальні ефекти для кліпу Houdini, а Меган Ті Сталліон отримала нагороду за художню режисуру кліпу BOA та найкраще трендове відео - Mamushi. Tyla стала найкращою новою виконавицею та найкращим афробітом з Water.

Український оператор Микита Кузьменко номінувався на MTV Video Music Awards 2024 з кліпом Illusion для Дуа Ліпи. Проте перемогу за найкращу операторську роботу отримав росіянин Анатоль Трофімов за кліп на пісню We can’t be friends (wait for your love) Аріани Гранде.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2024 виглядає так: