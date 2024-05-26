"Це страшні речі": журналіст Горовий про історії зі збірки оповідань "Скабки, або тонкі гострі трісочки під шкірою"

Спогадами він поділився в етері Еспресо.

У лютому Горовий представив нову збірку оповідань "Скабки, або тонкі гострі трісочки під шкірою". Вона певною мірою стала рефлексією на повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Автор переповідає історії доль українців.

"Насправді, якщо бути до кінця чесним, якби я свого часу не записував ці історії... Я вертався додому і для того, щоб не зійти якось з розуму від побаченого, я просто це кожен день записував і викладав в інтернет - як терапія. Воно трохи підчищало голову і я завтра міг їхати далі, бачити знову й знов записати й викидати. Як би я цього не зробив, то я б взагалі нічого не відповів. Я зараз, після того, як пройшло багато часу і всі ці історії перетворилися на книжку спогадів, просто така фіксація, як есе, все, що я бачив", - розповів журналіст.

Фото: ФБ/Ruslan Gorovyi

Автор ділиться, що якби не записував усі історії одразу, то зараз і не згадав би більшої частини, адже час блокує пам'ять.

"Мені розказувала одна знайома дуже страшну штуку, коли на очах дитини загинула інша дитина, а одна була поранена і потім вони були в підвалі, там сиділи, приходили кацапи, там багато всього. І цей хлопчик майже не пам'ятає цього. Він знає, що це було, але подробиць не пам'ятає - заблоковано, заблоковано, заблоковано, щоб просто не зійти з розуму. Це такі страшні речі, скільки б ти не розказував, не можеш, у кожного є свої речі перед очима, скільки закатованих у Бучі. Навіть ми ставимо блоки, дуже важко повірити, особливо перебуваючи дуже далеко", - пояснює Горовий.

Письменник поділився історією свого ментального досвіду: "Я стояв на березі Тихого океану, бачив китів, а я знаю, що в цей самий момент убивають людей. Мої спогади нікуди не ділися. От як можна довести людині тут, на пляжі, тут ходить із собачкою хтось, цілується пара, тут кити, прекрасне життя, яке у нас водночас відбирають, вбивають - як їм можна пояснити? У це не віриться, я сам не вірю, що це можливо, я сам змушую себе вірити, тому що це не може бути реальністю. І я в цьому бачу своє теж призначення - їздити й про це казати по світові".

Що відомо про автора

Руслан Горовий - український журналіст, автор відомого проєкту "Служба розшуку дітей", заслужений журналіст України, режисер-документаліст, поет і музикант, письменник, автор збірок повістей та оповідань (видані у 2002, 2007, 2011, 2013-2020, 2022 і 2023). Співзасновник видавництва "ТаТиШо". Засновник мистецького проєкту "Так працює пам'ять", що має на меті вшанування пам'яті Дані Дідіка.

Одним із джерел натхнення стала робота: в численних оповіданнях він викриває проблеми соціальної несправедливості, економічних (часто кримінальних) процесів становлення капіталізму, духовної кризи, пов'язаної з розпадом радянської ідентичності та становленням української самосвідомості; їм властиві гостра соціальна тематика, захопливі карколомні сюжети, психологізм. Ряд творів повертає читачів до Чорнобильської трагедії, як одної з визначальних подій новітньої історії України. У творах 2014-2016 рр. Руслан Горовий часто звертався до спостережень у своїх волонтерських мандрівках на схід України. Але навіть у таких складних темах автор часто веде оповіді, сповнені світла та ліризму.