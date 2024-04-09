У Грузії перекладені твори чотирьох українських письменників номінували на престижну премію
Переклади грузинською мовою книжок українських письменників Артема Чеха, Катерини Бабкіної, Андрія Куркова й Остапа Сливинського увійшли до довгого списку літературної премії Saba
Про це повідомляє "Читомо" з посиланням на сайт премії.
Щорічна літературна премія Грузії Saba, яка відзначає найкращі оригінальні літературні твори (роман, прозова антологія, поетична збірка, п’єса), переклади грузинською іноземних творів, а також тексти в жанрах літературної критики та документальної прози, оприлюднила лонглист. До нього увійшли, зокрема, і чотири книжки українських письменників, перекладені грузинською.
"Мій дід танцював краще за всіх" (2019) Катерини Бабкіної. У Грузії роман в оповіданнях вийшов у видавництві "Сієста" у 2023 році. Переклали його Софі Чхатарашвілі, Ніно Наскидашвілі та Іване Мчеделадзе.
"Точка нуль" (2017) Артема Чеха. Збірка документальної прози про десять місяців служби в лавах ЗСУ у 2015-2016 роках у Грузії побачила світ у перекладі Софі Чхатарашвілі й Давида Какабадзе.
"Словник війни" (2023) Остапа Сливинського переклала Тамта Гугушвілі.
"Пікнік на льоду" (1996) Андрія Куркова в Грузії вийшов під назвою "Пінгвін". Переклав твір Серго Цурцумія.
Щорічна літературна премія Saba вручається з 2002 року. Її засновниками є Тбіс і Раті Амаглобелі. Мета премії – оцінити літературні процеси попереднього року та нагородити найкращих авторів року.
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