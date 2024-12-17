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Головна Культура У Києві покажуть сучасний балет "Ескапістіко", гроші від якого підуть на реабілітацію балетмейстера та воїна ЗСУ

У Києві покажуть сучасний балет "Ескапістіко", гроші від якого підуть на реабілітацію балетмейстера та воїна ЗСУ

Дар'я Тарасова
17 грудня, 2024 вiвторок
11:07
Культура

Танцювальна компанія Insha Dance Company представить благодійну премʼєру вистави "Ескапістіко" про боротьбу між втечею від реальності і прагненням повернутися до самих себе

Зміст

Про це Еспресо повідомили представники компанії.

6 січня 2025 року у Київській опері в межах вечора одноактних вистав "1984. ІНША. Ескапістіко" відбудеться показ нового сучасного балету. Новий проєкт від української незалежної танцювальної компанії Insha Dance Company розповідає про боротьбу між втечею від реальності і прагненням повернутися до самих себе.

Показ буде благодійним, адже усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку українського балетмейстера та військовослужбовця ЗСУ Сергія Кона, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення на фронті. Кожен придбаний квиток допоможе йому якнайшвидше повернутися до професійної діяльності.

У програмі вечора - балет "1984. ІНША" — інноваційне хореографічне прочитання антиутопії Джорджа Орвелла, що втілює боротьбу особистості проти тоталітарної системи. Хореографи Ілля Мірошніченко та Катерина Кузнецова створюють сценічну картину, де "темрява правди" змагається зі "світлом пригноблення".

Читайте також: Інша "1984" та Anima Oscura: як живе незалежний танц-театр INSHA Dance Company в Україні

Прем'єра балету "Ескапістіко" у постановці Іллі Мірошніченка досліджує внутрішній пошук свободи через танець та боротьбу між втечею від реальності й прагненням повернутися до самих себе. Сучасна хореографія та електронна музика створюють внутрішній конфлікт, де кожен рух і звук мають свій сенс.

Фото: надане пресслужбою, Merien Morey

Зачинившись у порожній кімнаті, герой зустрічається із самим собою – розщепленим на різні частини особистості. Ця кімната стає простором, де спогади, емоції та страхи набувають людських форм. Головний герой стикається з альтернативними версіями самого себе. А втеча до себе виявляється ще більш непередбачуваною, ніж втеча від зовнішнього світу.

Фото: надане пресслужбою, Merien Morey

Це експеримент із часом, звуком і рухом. Головний об’єкт – металева сфера – перетворюється на живий інструмент: кожен дотик, кожна взаємодія тіл танцівників створює справжню музику завдяки генерації унікального і щоразу різного звукоряду модульним синтезатором.
 

Теги:
Новини
Суспільство
ЗСУ
новини Києва
реабілітація військових
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