У Лондоні затримали двох чоловіків за звинуваченням у крадіжці картини Бенксі

Про це інформує The Guardian.

Вказано, що про зникнення картини стало відомо в неділю, 8 вересня. Поліція розпочала розслідування. Згодом правоохоронцям вдалося затримати 47-річного Ларрі Фрейзера і 53-річного Джеймса Лава. Їм висунули звинувачення у крадіжці з проникненням у нежитлове приміщення та взяли під варту.

Як встановило слідство, чоловіки проникли до галереї Grove Gallery та викрали лише одну картину - "Дівчинка з повітряною кулею", вартість якої становить 270 тисяч фунтів стерлінгів.

Згодом чоловіків звільнили під заставу. Вони постануть перед судом 9 жовтня.