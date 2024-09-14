У Лондоні затримали двох чоловіків за звинуваченням у крадіжці картини Бенксі
Лондонська поліція затримала двох чоловіків, яких звинувачують у крадіжці картини Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею"
Про це інформує The Guardian.
Вказано, що про зникнення картини стало відомо в неділю, 8 вересня. Поліція розпочала розслідування. Згодом правоохоронцям вдалося затримати 47-річного Ларрі Фрейзера і 53-річного Джеймса Лава. Їм висунули звинувачення у крадіжці з проникненням у нежитлове приміщення та взяли під варту.
Як встановило слідство, чоловіки проникли до галереї Grove Gallery та викрали лише одну картину - "Дівчинка з повітряною кулею", вартість якої становить 270 тисяч фунтів стерлінгів.
Згодом чоловіків звільнили під заставу. Вони постануть перед судом 9 жовтня.
- 15 жовтня 2021 року робота британського вуличного художника Бенксі, яка самознищилася після того, як її продали за $1,4 млн, знов була продана за $25,4 на аукціоні Sotheby's.
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