Українська акторка Ірина Бардакова увійшла до жюрі європейського кінофестивалю FIFF
У Швейцарії з 14 по 24 березня відбуватиметься Фрібурзький міжнародний кінофестиваль FIFF, до складу жюрі якого запросили українську акторку Ірину Бардакову - вона оцінюватиме художні фільми
Про це йдеться на сайті FIFF.
Бардакова вперше потрапила на фестиваль кіно у 2023 році. Він проходив у Швейцарії, де акторка перебувала через повномасштабну російську агресію проти України. Зараз вона повернулася на батьківщину й продовжила свою акторську кар'єру.
"Вона знялася в багатьох українських фільмах і серіалах. Відтоді вона повернулася до Києва і відновила акторську кар’єру", - розповідають про Бардакову на сайті FIFF.
Фрібурзький міжнародний кінофестиваль FIFF триватиме з 14 по 24 березня у Швейцарії. До складу міжнародного жюрі разом з українською акторкою увійшли митці з Франції, Швейцарії, Німеччини. Зокрема, Дітер Косслік - німецький кіноктритик. Він був художником "Берлінале" протягом 18 років - з 2001 по 2019 рік.
- 20 лютого до десятої річниці вторгнення Росії та до другої річниці повномасштабної війни в Україні започаткували кінофестиваль Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory.
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