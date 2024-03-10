Українська акторка Ірина Бардакова увійшла до жюрі європейського кінофестивалю FIFF

Про це йдеться на сайті FIFF.

Бардакова вперше потрапила на фестиваль кіно у 2023 році. Він проходив у Швейцарії, де акторка перебувала через повномасштабну російську агресію проти України. Зараз вона повернулася на батьківщину й продовжила свою акторську кар'єру.

"Вона знялася в багатьох українських фільмах і серіалах. Відтоді вона повернулася до Києва і відновила акторську кар’єру", - розповідають про Бардакову на сайті FIFF.

Фрібурзький міжнародний кінофестиваль FIFF триватиме з 14 по 24 березня у Швейцарії. До складу міжнародного жюрі разом з українською акторкою увійшли митці з Франції, Швейцарії, Німеччини. Зокрема, Дітер Косслік - німецький кіноктритик. Він був художником "Берлінале" протягом 18 років - з 2001 по 2019 рік.