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Головна Культура Українська письменниця Женя Бережна випустила книжку у видавництві "Медузи"

Українська письменниця Женя Бережна випустила книжку у видавництві "Медузи"

Дар'я Тарасова
22 жовтня, 2024 вiвторок
11:59
Культура

Письменниця Женя Бережна, яка після початку повномасштабної війни виїхала до Німеччини, видала книжку "(Не) про війну" у видавництві, заснованому росіянами

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Про це повідомило видання "Медуза".

Українська письменниця Женя Бережна, яка навесні 2022 року евакуювалася з Києва до Берліна, випустила роман "(Не) про війну" у видавництві "Медузи". "Медуза" - онлайн-медіа, засноване ексголовною редакторкою російського видання Lenta.ru Галиною Тимченко. Видання, команда якого складається з російських журналістів, позиціює себе як незалежне опозиційне ЗМІ. Штаб-квартира "Медузи" розташована в Латвії.

"(Не) про війну" - автобіографічний роман української письменниці Жені Бережної "про втрату дому, зраду та справжнє диво". Як зазначає "Медуза", раніше Бережна була казкаркою, викладала письменницьку майстерність та вела подкаст про літературу.

"(Не) про війну" — автобіографічний роман, що охоплює події з життя Бережної з 24 лютого 2022-го до 2023 року: "повітряні тривоги, евакуація, нове життя в незнайомому Берліні".

"(Не) про війну" Жені Бережної, Фото: meduza.io

 

"24 лютого 2022-го Женя прокинулася від дзвінка рідних із Харкова, зібрала тривожний рюкзак, посадила двох котів у переноску та спустилася до першого у своєму житті бомбосховища. З цього епізоду починається "Не) про війну" — роман-свідчення про сирени та обстріли, про зраду близьких та допомогу незнайомців, про досвід біженства та здобуття нового дому. Книга, за словами самої Жені, "не про війну, а про людей" — чесна та глибоко особиста історія подолання травми", - йдеться в описі роману.

Це не перша книжка Бережної, яку вона видала з росіянами. У 2020 році у видавництві АСТ - "одному з найбільших видавництв, що займає передові позиції на російському книжковому ринку", - письменниця під імʼям Євгенія Спащенко видала фентезі-дилогію "Тернова відьма".

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Війна з Росією
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