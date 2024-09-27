З нагоди Дня міста Маріуполь у Києво-Печерській Лаврі відкрили виставку "Хрест і надія: священна спадщина греків Маріуполя"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Експозицію присвятили трагічним сторінкам історії міста: від примусового переселення греків-християн з Криму у XVIII сторіччі до насильницького "асвабаждєнія" у XXI.

Особливим артефактом виставки стала плащаниця XVIII століття, що була привезена греками до Маріуполя з Криму.

Відвідати експозицію у Лаврі можна до 27 жовтня.

Ідея цієї виставки належить директорці департаменту відновлення та культурної реінтеграції деокупованих територій МКСК Діані Тримі.

"Минулого року до цієї дати ми тут в Києво-Печерській лаврі робили подію, це був молебень по захисникам Маріуполя, і відбувся концерт маріупольського оркестру "Ренесанс". І цього року цю тему порушили трошки глибше", - зазначила вона.

За її словами, експозиція покликана показати паралелі між історичними депортаціями греків з Криму та сучасною ситуацією, коли жителі Маріуполя вимушені залишати свої домівки через військову агресію Росії.

"Тобто по суті сьогодні історія повторюється через насильницькі агресивні дії Росії: корінні народи залишають свої території, вимушені змінювати місце проживання. Це дуже важка травматична історія, це дуже нелегкий шлях. Я сама є переселенкою з Маріуполя, і поки я на собі не відчула, наскільки це травматично, я не розуміла", - пояснила Трима.

Голова Ради громадських обʼєднань національних спільнот України, представник грецького руху Олександр Хара підкреслив, що ця виставка є нагадуванням про те, що греки є частиною української політичної нації.

"Ми звільнимо всі наші території, Маріуполь знову, знов-таки буде українським і грецьким одночасно. Звичайно, що те саме станеться з Кримом, з нашою прабатьківщиною, звідки ми почали розселятися по території України.Тому це нагадування, що є такий народ, частина української політичної нації, нас є тисячолітні культурні зв'язки. Ми жили у мирі та злагоді увесь час допоки імперія чи "недоімперія" не вторглася вкотре на нашу територію. Тому це нагадування про нас, і напевно сигнал на майбутнє", - наголосив він.

Як зазначив гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, відновлення України неможливе без врахування тих подій, які сталися з початком війни, із захопленням Росією Маріуполя і знищенням величезної кількості людей.

"Уже другий рік в Києво-печерській лаврі ми разом з громадою Маріуполя проводимо День Маріуполя, де згадуємо тих людей, які загинули під час бойових дій, під час бомбардувань Маріуполя російськими військами, і нагадуємо історію і культуру маріупольських греків, маріупольської громади, аби ця історія жила", - наголосив Остапенко.

Крім того, за його словами, вже другий рік в Києво-печерській лаврі проводиться молебень на згадку всіх тих, хто загинув в Маріуполі.

"На цій молебні присутня унікальна реліквія, пов'язана безпосередньо з Маріуполем, - грецька плащаниця XVIII сторіччя, яка зберігалася в Маріупольському музеї, і до початку війни вона була відправлена на реставрацію в Національний реставраційний центр. Завдяки цьому збереглася. Величезна кількість інших експонатів згоріли або були знищені в Маріупольському музеї під час російських бомбардувань", - пояснив він.

Остапенко зазначив, що плащаниця є не лише символом грецької громади Маріуполя, а й наочним свідченням руйнації культурної спадщини України російськими окупантами.