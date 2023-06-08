Квадрокоптери і "Валькірії" від "Рошен": компанія Порошенка передає у війська велику партію безпілотників

Про це повідомив Петро Порошенко, пише сайт партії "ЄС".

"Зараз на Херсонщині російські варвари обстрілюють човни постраждалих, які намагаються евакуюватися із затоплених сіл, волонтерів і рятувальників. Сподіваюсь, світ це нарешті бачить. Ми вже готуємо велику партію допомоги для Херсону. Крім цього, до нас прийшли довгоочікувані дрони для Збройних Сил, і серед них — 6 великих пташок "Валькірій", – показав Порошенко техніку.

"Дякую "Рошен", бо це саме їхня ініціатива, і дякую кожному, хто купує їхню продукцію, ці дрони — це теж ваша заслуга", – зазначає Петро Порошенко.

Як відомо, у липні 2022 року Фонд Порошенка, компанія "Рошен" і волонтери купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.

Також 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").

Як повідомив п’ятий президент під час виставки озброєнь в Афінах, невдовзі у ЗСУ надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10. "Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики "тепла", має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень", – пояснив Петро Порошенко.

Фонд Порошенка з волонтерами також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. "Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі", – наголошує Порошенко.