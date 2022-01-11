Квіти, які треба поливати: Усик розповів про своє ставлення до жіночого боксу
Чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик заявив, що скептично ставиться до жіночого боксу
Відео оприлюднено на каналі Усика в YouTube.
За його словами, він ставиться до жіночого боксу без ентузіазму.
"Я ставлюся до цього не з великим ентузіазмом. Тому що для мене жіноча стать – це квіти, які треба поливати, які мають радувати око, пахнути. Для мене жіночі контактні види спорту не зовсім у пріоритеті", - сказав Усик.
Він додав, що не буде нікого обманювати та казати, що ставиться до жіночого боксу толерантно.
"Багато дівчат завдяки якимось таким контактними видами спорту досить добре покращили своє життя, у якомусь матеріальному становищі чи ще якомусь. Світ дуже розвивається і все інше, але я не за. Не говоритиму, що я толерантний, і нехай так буде. Я просто скажу, що я не за", – зазначив Усик.
- Нагадаємо, у 2020 році Олександр Усик вже висловлював негативне ставлення до жіночого боксу.
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