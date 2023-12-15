Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що очільник однієї з країн Заходу нібито тричі надсилав Москві сигнали про бажання провести переговори щодо України та європейської безпеки
Про це пише російське пропагандистське видання РИА-Новости, посилаючись на слова Лаврова на пресконференції.
"Не хочу і не маю права називати імен, але ціла низка високих керівників, дуже відомих, західних країн, зокрема один конкретно керівник, дуже відомий, західної країни, кілька разів через різні канали, щонайменше три різні канали, надсилав сигнали, а чому б нам не зустрітися і не поговорити про те, що робити з Україною і з європейською безпекою. Тричі. Хоча в цього діяча є прямий вихід на свого колегу в Москві. Але ось такі хитрощі ми за останні місяців шість спостерігали", - заявив очільник МЗС РФ.
За словами Лаврова, Москва готова обговорювати ініціативи, покликані "покласти край спробам вибудовувати свою безпеку коштом безпеки інших" та уникнути утисків інтересів РФ та росіян, які проживають за кордоном.
"Якщо хтось обумовлює майбутні контакти з Росією необхідністю перемоги нацистського режиму над РФ, по-перше, ця людина нічого не тямить у політиці та нічого не розуміє в реальних розкладах сил, а по-друге, з такими людьми нам розмовляти нема про що", - додав він.
- Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі ОБСЄ звинуватив Україну, Грузію та Захід у нападі на Росію. Лавров заявив, що "злий Захід готує Молдову, щоб Молдова напала на Росію".
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