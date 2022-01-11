Легендарний футболіст, якого сватають на місце Шевченка, відмовився від роботи в збірній Польщі
Легендарний італійський футболіст Фабіо Каннаваро відмовився від роботи головним тренером у збірній Польщі
Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
За інформацією джерела, Фабіо Каннаваро уже повідомив про своє рішення президенту Федерації футболу Польщі. Тренер не хоче брати на себе відповідальність і ризикувати виходом на ЧС-2022.
Вже в березні Польща зустрінеться із збірною Росії у плей-офф. Для італійця це занадто короткий термін, щоб підготувати команду до вирішального матчу.
Фабіо Каннаваро раніше працював в Азії. Він тренував "Аль-Ахлі" з ОАЕ, а також "Гуанчжоу", "Тяньцзінь" та збірну Китаю. Є чемпіоном світу та володарем "Золотого м'яча"-2006.
- 10 січня стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в "Дженоа", а на його місце розглядають кандидатуру Фабіо Каннаваро.
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