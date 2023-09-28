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Лідер польської опозиції Туск закликав збільшити військову допомогу Україні

28 вересня, 2023 четвер
01:52
Світ Дональд Туск

Лідер опозиційної партії Громадянської коаліції Дональд Туск заявив, що Польща має неухильно підтримувати Україну у війні проти Росії

Про це пише Bild.

"У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву", — заявив Туск.

Раніше політичний опонент Туска, чинний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, поставив під сумнів подальше постачання озброєння в Україну. Згодом уряд Польщі скоригував його заяву і підкреслив, що щонайменше всі укладені між країнами домовленості залишаться чинними.

Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня. За оцінками аналітиків, підсумки голосування можуть призвести до зміни уряду та позбавити лідерства партію "Право та справедливість".

Заборона на імпорт агропродукції з України та загострення відносин з Польщею

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку. Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Незабаром Шмигаль проінформував, що Україна подасть позов до СОТ та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини. Натомість президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Прем'єр Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю для України. Анджей Дуда відреагував на ці слова та сказав, що вони були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.

Також президент Польщі сказав, що не вірить, що дрібна суперечка між Україною та його країною щодо українського агроімпорту може перекреслити усі здобутки польсько-українських відносин і додав, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.

Польська опозиція звинуватила владу у тому, що в країну завозять вугілля з РФ попри ембарго.

Польща
вибори
Дональд Туск
допомога Україні
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