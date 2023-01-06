Літак F-18 міг би працювати з наших аеродромів, без їх перебудови, - експерт з авіації Романенко
Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив, що наші злітно-посадкові смуги побудовані з плит, між якими є проміжки, а F-18 мають міцніші шасі, ніж F-15 і F-16
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо типів літаків, то відома основна технічна проблема, за якої американські партнери нам не дають літаки, бо з наших аеродромів їхні F-15 і F-16 працювати не зможуть. Тому що наші злітно-посадкові смуги побудовані з плит, між якими є проміжки, і у цих літаків просто не витримають шасі. На мій погляд, нам треба робити короткострокове планування і ми мали б звернутися до наших союзників з проханням надати F-18, бо у цього літака значно міцніше шасі й він зміг би працювати з наших аеродромів, без їх перебудови", - пояснив експерт з авіації.
Валерій Романенко додав, що асфальтування смуг та перероблення наших аеродромів за час війни ми не зможемо зробити.
"Ці літаки ми могли б отримати за прийнятим американським конгресом закон про ленд-ліз і після війни повернути їх американцям. Цей проєкт можливо реалізувати, тому що на базах збереження, наприклад, на тій самій авіабазі "Девіс-Монтен" у штаті Аризона, зараз є півсотні літаків F-18, з деякою кількістю двомісних варіантів. При чому, це півсотні передостанньої моделі F/А-18С. А потім ми могли б здати їх та узгодити з союзниками на який тип нам переозброїти наші Повітряні сили, але вже після війни. Чи то будуть F-15, чи F-16, чи інший тип, але це вже у рамках загальної системи ППО НАТО ми маємо з ними узгодити цей тип", - зауважив Романенко.
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