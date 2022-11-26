Литва готує пакет гуманітарної та енергетичної допомоги Україні на 2 млн євро

Про це мовиться на Урядовому порталі в розділі Міністерства енергетики України.

Повідомляється про зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка та його литовського колеги Дайнюса Крейвіса. Міністри обговорили удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі та процес її відновлення.

"Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу в обладнанні та матеріалах", - наголосив Галущенко.

Своєю чергою міністр енергетики Литви Крейвіс висловив підтримку народові України, а також анонсував допомогу від його країни.

В уряді інформують про відправлення до України з Литви 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності, всього планується надати 252 пристрої.

Також станом на 26 листопада готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України: сума склала 2 мільйони євро.

Станом на 25 листопада прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте звітувала про надання допомоги Україні її країною на суму близько 700 млн євро.

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