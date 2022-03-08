Литва, Польща, Естонія та Німеччина ведуть розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
Правоохоронці чотирьох країн збиратимуть докази та документуватимуть ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні військами Росії під час війни в Україні
Про це повідомляє Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Еспресо.TV
"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині. Світова коаліція заради справедливості росте щодня. Разом переможемо і на юридичному фронті!", - зазначила генпрокурор.
На першому етапі структурного розслідування збирають та документують якомога більшу кількість доказів. На їхній підставі згодом мають притягнути до кримінальної відповідальності конкретних обвинувачених.
- Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
- Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.
- 3 березня Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.
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