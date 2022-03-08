Литва, Польща, Естонія та Німеччина ведуть розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Про це повідомляє Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Еспресо.TV

"Вже чотири європейські країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Дякую Литві, Польщі, Естонії та Німеччині. Світова коаліція заради справедливості росте щодня. Разом переможемо і на юридичному фронті!", - зазначила генпрокурор.

На першому етапі структурного розслідування збирають та документують якомога більшу кількість доказів. На їхній підставі згодом мають притягнути до кримінальної відповідальності конкретних обвинувачених.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

3 березня Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

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