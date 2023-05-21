Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов

Потрібний диктатору проєкт імовірної угоди Лукашенка із Заходом має конкретні обриси. Їх описав білоруський політолог Павло Усов в інтерв'ю для видання Malanka, що вийшло 21 травня 2023 року.

Як вважає Усов, у Мінську усвідомлюють неминучу поразку Росії у війні з Україною й те, що попереду нові мирні угоди.

"Він (Лукашенко - ред.) може спробувати виторгувати для себе в цих мирних угодах якусь безпекову позицію, наприклад, вивести війська (війська РФ - ред.) з Білорусі, не встановлювати ядерну зброю і залишити все як є, повернутися до статусу кво до 2022 року. І Захід на це піде. Тобто він (Захід - ред.) може прийняти таку угоду", - пояснив Павло Усов.

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"Натомість Лукашенко може випустити політичних ув'язнених. І його чіпати не будуть", - додав політолог.

Й при цьому "Захід не вимагатиме політичної трансформації", зазначив Усов.

"Для нього (для Лукашенка - ред.) такий варіант мирних угод - абсолютно ідеальний", - наголосив Павло Усов.

При цьому наступним білоруським президентом Олександр Лукашенко, за даними Усова, бачить свого старшого сина Віктора Лукашенка.

Наталії Качановій, очільниці верхньої палати білоруського парламенту, яку останнім часом почали називати вірогідною наступницею Лукашенка, як заявив Усов, не довіряють силовики.