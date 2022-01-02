Лукашенко носить окуляри, не витримує спеку, ледь ходить і має проблеми з судинами. Але показувати цього не можна, - відеоінжинер держЗМІ

Про це із посиланням на опозиційного мовника передає Еспресо.TV.



"Є кілька чітких настанов, коли знімаєш Лукашенка. Я пам'ятаю, коли він приїжджав у поля, років 5-7 тому, у нього чомусь із носа йшла кров. Він дуже не любив спеки. Зазвичай такі речі не знімалися, або якщо й знімалися, то тут же на місці камера затиралася, щоб ці кадри випадково нікуди не потрапили.



Усі оператори знають кілька простих установок: Лукашенка не знімати в окулярах, у яких він сидить на нарадах, бо має слабкий зір, не знімати лисини, бо він у нас ходить із величезною шевелюрою. Певне, комплекси в людини. Давня вказівка ​​така: у нас керівник країни ніби з волоссям. Ніхто ніби не в курсі, мабуть, що він давно вже облисів. Якщо ці кадри потрапляють, їх потрібно вирізати", - каже Максимов.



Також, за словами відеоінженер, сампроголошений правитель Білорусі має серйозні проблеми зі здоров'ям і зовсім не відповідає образу спортсмена, який з нього витворює пропаганда.



"Наприклад, коли Лукашенко виїжджає на лід, він просто тримається за спину воротаря і той його котить, як на візку. Людина не може рухатися. Або охорона під руки веде. Всі речі, природно, вирізуються, роблять потужну проходку секунд на 20-30", - зазначає Михайло Максимов.



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Крім того, у Лукашенка хворі судини.



"Фактично, на всіх особистих планах видно, що Лукашенка підфарбовують. У нього дуже активна стадія куперозу, коли на обличчі видно дрібні кров'яні капіляри. Монтажист усе зафарбовує", - каже відеоінжинер.



Через це багато кадрів зі спортивними "досягненнями" Лукашенка є наслідком художньої постановки за участю інших осіб.



"Є дуже кумедні моменти. Наприклад, треба показати, як Лукашенко забиває, але кадри є настільки сумнівними… Я пам'ятаю, коли повернули операторів, щоб перезняли кидок. Це просто була підстановка. І не Лукашенко сам перекидав, а якісь працівники адміністрації диктатора. Для великих екранів він навіть уміє грати у баскетбол!", - наголошує колишній учасник преспулу Лукашенка.





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