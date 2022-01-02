Лукашенко носить окуляри, не витримує спеку, ледь ходить і має проблеми з судинами. Але показувати цього не можна, - відеоінжинер держЗМІ
Михайло Максимов - колишній відеоінженер білоруського державного телеканалу ОНТ, який працював у лукашенківському пулі, розповів Белсату, що під час своєї роботи співробітники державного телебачення стикаються із різними заборонами
Про це із посиланням на опозиційного мовника передає Еспресо.TV.
"Є кілька чітких настанов, коли знімаєш Лукашенка. Я пам'ятаю, коли він приїжджав у поля, років 5-7 тому, у нього чомусь із носа йшла кров. Він дуже не любив спеки. Зазвичай такі речі не знімалися, або якщо й знімалися, то тут же на місці камера затиралася, щоб ці кадри випадково нікуди не потрапили.
Усі оператори знають кілька простих установок: Лукашенка не знімати в окулярах, у яких він сидить на нарадах, бо має слабкий зір, не знімати лисини, бо він у нас ходить із величезною шевелюрою. Певне, комплекси в людини. Давня вказівка така: у нас керівник країни ніби з волоссям. Ніхто ніби не в курсі, мабуть, що він давно вже облисів. Якщо ці кадри потрапляють, їх потрібно вирізати", - каже Максимов.
Також, за словами відеоінженер, сампроголошений правитель Білорусі має серйозні проблеми зі здоров'ям і зовсім не відповідає образу спортсмена, який з нього витворює пропаганда.
"Наприклад, коли Лукашенко виїжджає на лід, він просто тримається за спину воротаря і той його котить, як на візку. Людина не може рухатися. Або охорона під руки веде. Всі речі, природно, вирізуються, роблять потужну проходку секунд на 20-30", - зазначає Михайло Максимов.
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Крім того, у Лукашенка хворі судини.
"Фактично, на всіх особистих планах видно, що Лукашенка підфарбовують. У нього дуже активна стадія куперозу, коли на обличчі видно дрібні кров'яні капіляри. Монтажист усе зафарбовує", - каже відеоінжинер.
Через це багато кадрів зі спортивними "досягненнями" Лукашенка є наслідком художньої постановки за участю інших осіб.
"Є дуже кумедні моменти. Наприклад, треба показати, як Лукашенко забиває, але кадри є настільки сумнівними… Я пам'ятаю, коли повернули операторів, щоб перезняли кидок. Це просто була підстановка. І не Лукашенко сам перекидав, а якісь працівники адміністрації диктатора. Для великих екранів він навіть уміє грати у баскетбол!", - наголошує колишній учасник преспулу Лукашенка.
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