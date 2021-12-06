Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Ляшко попередив про шахраїв: надсилають повідомлення начебто від імені МОЗ щодо отримання тисячі за вакцинацію

Ляшко попередив про шахраїв: надсилають повідомлення начебто від імені МОЗ щодо отримання тисячі за вакцинацію

6 грудня, 2021 понедiлок
11:54
Суспільство Віктор Ляшко

Очільник МОЗ Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв, які нібито від імені міністерства надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання 1 тис. грн за повний курс щеплення

Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 6 грудня.

"Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Запевняю, від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину "єПідтримка" розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток "Дія".

  • Нагадаємо, 2 грудня 2021 Рада ухвалила законопроєкт про виплату "тисячі Зеленського" за вакцинацію. За ці кошти громадяни з 19 грудня зможуть придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки для мандрівок усередині країни, книги; відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал. Скористатись цією сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
Ляшко
МОЗ
Вакцинація
щеплення
шахрайська схема
Читайте також:
5 грудня, 2021 неділя
"На Донбасі ми будуємо російську національну державу", - Пушилін
Алексей Резников
5 грудня, 2021 неділя
Резніков запропонував стримувати російську агресію за допомогою військових інструкторів з країн НАТО
Олексій Резніков
4 грудня, 2021 субота
Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.24
    Купівля 27.24
    Продаж 27.48
  • EUR
    Купівля 30.68
    Продаж 31.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
6 грудня
15:57
Ексклюзив
"Обов'язково вистрілить": політичний експерт порівняв УПЦ (МП) з Чорноморським флотом РФ в Криму
15:56
Відповідь на санкції: Білорусь заборонила ввезення товарів із ЄС, Великої Британії та США
15:46
Олег Немчінов
7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину
15:39
SOS-браслети, Дніпропетровщина
У Дніпрі тяжкохворим і людям поважного віку видаватимуть SOS-браслети з QR-кодом
15:34
суд
Вимагала хабарі за закриття справ: на Херсонщині суддю засудили до 5,5 року ув'язнення з конфіскацією всього майна
15:33
Мессі та Почеттіно
Мессі з оточенням забракували тренера ПСЖ, - ЗМІ
15:00
карантин
Дев’ять регіонів України планують перевести одразу з "червоної" до "жовтої" зони карантину
14:57
Джордж Камбосос
Новий абсолютний чемпіон світу Камбосос, який відібрав у Лопеса пояси Ломаченка, відмовився битись з українцем
14:55
Італія посилила карантин для невакцинованих від COVID-19
14:50
У Сінгапурі розробили ПЛР-тест, який визначає штам "Омікрон"
14:35
Саакашвілі суд
Саакашвілі давали не прописаний психотропний препарат нібито для покращення сну, - нардепка Ясько
14:30
АЗК Glusco
У заблокованої мережі АЗК Glusco з'явився новий власник
14:24
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко: В Україні очікується мокрий сніг, тумани й ожеледиця
14:09
Довбуш
Держкіно випустило трейлер історичного фільму "Довбуш"
14:05
санкції проти рф
Євросоюз продовжив санкції проти РФ ще на один рік
13:47
Зеленський
Економічний паспорт українця: Зеленський вніс у Раду законопроєкт
13:37
літак covid
Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника: незаконно літали до Криму
13:25
Інтерв’ю
Павло Клімкін
Що мав би негайно зробити Зеленський в умовах загрози війни – Клімкін
13:19
ДНР
СБУ розшукує свідків злочинів екскоменданта катівні окупантів "Ізоляція"
13:07
грн
Цьогоріч українці взяли мікрокредитів на рекордні 50 млрд грн
13:05
Віталій Портников: Західним політикам не вистачає реалізму
13:00
Телескоп Hubble сфотографував галактичне "око" в сузір'ї Тукан
Телескоп Hubble сфотографував галактичне "око" в сузір'ї Тукан
12:49
Авто жуналіста Павла Білецького
На Закарпатті спалили автівки журналіста та його дружини: Денісова просить поліцію розслідувати факт залякування
12:39
Забруднення повітря
Київ посів 14-те місце в світі за рівнем забрудненості повітря
12:38
Повернення в Гоґвортс: HBO випустила тизер спецепізоду "Гаррі Поттера"
12:20
PR
Балі
Крутий відпочинок на Балі: основні причини полетіти на острів
12:03
білорусько-польський кордон
Прикордонна служба Польщі: білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди
11:58
Аун Сан Су Чжі
У М'янмі хунта засудила екслідерку країни до 4 років
11:41
СБУ
СБУ затримала бойовика "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі"
11:36
Протести у М'янмі: авто силовиків в'їхало у натовп активістів, ЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих
11:10
російські танки
МЗС Польщі про інформацію щодо можливого вторгення РФ в Україну: Москва перевіряє реакцію Заходу
11:03
Національна поліція
Загибель військовослужбовця під час полювання на Миколаївщині: затриманому повідомили про підозру
10:53
коронавірус
Карантин в Україні: Закарпаття перейшло до "жовтої" зони
10:14
сніг
Київ паралізували затори через сніг та ожеледицю
10:09
Янукович
Янукович подав не в той суд позов щодо усунення з посади президента
10:00
Ольга Ільків
У Львові на 102-му році життя померла зв‘язкова УПА Ольга Ільків
09:53
ожеледиця сніг дорога
У Києві та низці областей погіршиться погода: очікується сніг та ожеледиця
09:23
Коронавірус Омікрон
У Румунії посилили карантин через штам коронавірусу "Омікрон"
08:54
гроші
Офіційний курс: НБУ встановив гривню на рівні 27,29
08:31
ООС
Доба на фронті: окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV