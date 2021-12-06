Ляшко попередив про шахраїв: надсилають повідомлення начебто від імені МОЗ щодо отримання тисячі за вакцинацію

Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 6 грудня.



"Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення. Запевняю, від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", - сказав Ляшко.



Міністр додав, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину "єПідтримка" розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток "Дія".

Нагадаємо, 2 грудня 2021 Рада ухвалила законопроєкт про виплату "тисячі Зеленського" за вакцинацію. За ці кошти громадяни з 19 грудня зможуть придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки для мандрівок усередині країни, книги; відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал. Скористатись цією сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.