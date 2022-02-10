Люблю цей процес: непереможний український боксер показав, як він потужно готується до наступного бою. Відео

Відео Сіренко поширив у своєму Instagram.



"Люблю цей процес!", — написав Владислав Сіренко під роликом з тренування, де він завдає потужних ударів.



У своєму останньому бою, який відбувся 18 грудня 2021 року у Броварах, Сіренко переміг українця Андрія Руденка (34-5) технічним нокаутом у шостому раунді.

Загалом Владислав Сіренко виграв на професійному рингу усі 19 боїв. Ім'я наступного суперника українця поки не називалося.