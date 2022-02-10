Люблю цей процес: непереможний український боксер показав, як він потужно готується до наступного бою. Відео
Український боксер Владислав Сіренко продовжує активну підготовку до свого наступного бою
Відео Сіренко поширив у своєму Instagram.
"Люблю цей процес!", — написав Владислав Сіренко під роликом з тренування, де він завдає потужних ударів.
У своєму останньому бою, який відбувся 18 грудня 2021 року у Броварах, Сіренко переміг українця Андрія Руденка (34-5) технічним нокаутом у шостому раунді.
Загалом Владислав Сіренко виграв на професійному рингу усі 19 боїв. Ім'я наступного суперника українця поки не називалося.
- 14 грудня стало відомо, що наступним суперником Владислава Сіренка може стати Мурат Гассієв.
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