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"Маємо готуватися до гіршого варіанту": у Раді пояснили, для чого Україні ще 500 тис. мобілізованих

25 грудня, 2023 понедiлок
16:41
Війна з Росією ЗСУ

Україна має мобілізувати ще пів мільйона осіб, адже війна проти російських окупантів може затягнутись на роки, а людський ресурс вичерпується

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав полковник СБУ, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Роман Костенко.

За його словами, йдеться не тільки про втрати, які необхідно поповнювати, а й про моральне виснаження бійців, які тривалий час перебувають на передовій. Люди повинні розуміти скільки триватиме їхня служба і планувати подальше життя, підкреслив нардеп.

"Одні не мають увесь час тягнути лямку, а інші розповідати про економічний чи якийсь ще "фронт". Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби", - сказав Костенко.

Він наголосив, що обов'язок захищати Батьківщину не омине нікого.

"Люди думали, що ми скоро переможемо, тому вирішили, що можна спокійно жити, не готуватися до мобілізації, що все зроблять хлопці, які вже на фронті. А зараз слова про додаткові 450-500 тисяч мобілізованих стали для всіх холодним душем. Але скільки людей треба для поповнення санітарних втрат упродовж року? Скільки потрібно для формування нових підрозділів? Приблизно така кількість. Треба планувати не на два місяці, не на пів року, а на роки, тому що війна, з військової точки зору, може тягнутися ще довго, а з точки зору впливу політичних процесів може закінчитися хоч завтра, але ніхто цього не знає. Ми маємо готуватися до гіршого варіанту", - резюмував нардеп.

  • Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

Читайте також: Мобілізація, забезпечення та бюрократія: що та як покращити у війську

Україна
Верховна Рада
мобілізація
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