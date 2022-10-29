Про це повідомили в telegram-каналі Держприкордонслужби України.

"Затримані прямували до столиці, в їх мобільних телефонах містилися листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що колаборанти мали при собі російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами РФ та "ДНР", мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів.

28 жовтня СБУ затримала агентку РФ, яка здавала окупантам координати розміщення українських бойових літаків та дислокацію ЗСУ.

29 жовтня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці директора ліцею №25 міста Житомира.

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