Мали при собі рублі й записи розмов із "деенерівцями": прикордоники затримали колаборантів, які їхали до Києва
Прикордонники виявили двох колаборантів з телефонами повними компромату
Про це повідомили в telegram-каналі Держприкордонслужби України.
"Затримані прямували до столиці, в їх мобільних телефонах містилися листування антиукраїнської спрямованості з особами, які проживають на тимчасово окупованій території", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що колаборанти мали при собі російські рублі, записи розмов з правоохоронними органами РФ та "ДНР", мобільні номери осіб, які тимчасово проживають на окупованих територіях та номери російських абонентів.
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