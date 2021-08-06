"Мало зрозумілих можливостей і правил": Зеленська заявила, що запровадити в Україні інститут першої леді "було б логічно"

Про це в інтерв'ю виданню “Фокус” сказала дружина Президента Олена Зеленська.



"Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та сама реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента у Білому домі", - зазначила Олена Зеленська.



Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити декілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.



"Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу Президента, я не можу розраховувати на весь їхній час", - сказала Зеленська.

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