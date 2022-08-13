Малювала Z на лобі. Прокурори оголосили підозру прихильниці окупантів з Миколаївщини
Підозрювана поширювала у соціальній мережі відеоролики та фотоматеріали з виправданням дій російських окупантів
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури 20-річній мешканці одного із сіл Березнегуватської територіальної громади повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів та глорифікацію особи, яка здійснює збройну агресію РФ на території України.
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У випадку доведення вини їй загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той же термін, з конфіскацією майна або без такої.
- У червні у Мін'юсті пообіцяли швидкий механізм конфіскації майна колаборантів.
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