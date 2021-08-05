"Манчестер Сіті" оновив трансферний рекорд Великої Британії
Англійський "Манчестер Сіті" придбав півзахисника Джека Гріліша за 117,5 млн євро
Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Сіті".
25-річний Гріліш підписав з "Манчестер Сіті" контракт на 6 років. Фінансові умови не повідомляються. "Астон Вілла" отримала за свого футболіста 117,5 млн євро.
Англієць став найдорожчим британським футболістом в історії. Колишній рекорд належав Гарету Бейлу, який у 2013 році перейшов з "Тоттенхема" в "Реал" за 101 млн євро.
У минулому сезоні Джек Гріліш зіграв за "Астон Віллу" 27 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 17 асистів. Transfermarkt оцінює атакувального півзахисника у 65 млн євро.
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