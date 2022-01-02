Маркарова назвала критерії, які потрібні Україні для безвізу зі США

Про це Маркарова заявила у інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, це стосується як питань всередині країни, захисту кордонів так і обміну інформацією між державами.

"Я коли їхала до США, то казала, що це буде моя мрія і мета – наблизитися до безвізового режиму. Дуже чітко, з одного боку, зрозуміло, яким критеріям країна повинна відповідати для того, щоб отримати безвізовий режим. Це стосується як питань всередині країни, тобто захисту кордонів, обміну інформацією між нашими країнами, як швидко ми повідомляємо про наші втрачені чи вкрадені паспорти, є перелік таких конкретних запитань", - сказала Маркарова.

Вона додала, що є критерії, які стосуються відсотка відмов по туристичних візах і як часто громадяни країни, їдучи за туристичними візами, залишаються нелегально в країні.

Нагадаємо, 1 січня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Сполучені Штати нададуть у 2022 році нашій країні додаткову допомогу.

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