Про це повідомляє Українська правда.

"Ми були на виконанні задачі. Там, де не мало бути мін – ми перевірили по мінних полях. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина підірвалася на декількох мінах. Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів. Така сила вибуху була, що один з наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями", - розповів Найєм.

"Пам'ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз. Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко", - додав Найєм.

5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення. 6 червня лікарі прооперували українського адвоката, а він прийшов до тями та повідомив про втрату ока.

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