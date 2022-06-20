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Війна з Росією: хроніка
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Масі Найєм розповів, за яких обставин отримав важке поранення

20 червня, 2022 понедiлок
08:18
війна з Росією На фото Масі Найєм

Адвокат Масі Найєм заявив, що отримав важке поранення на Сході України внаслідок підриву автомобіля на міні

Про це повідомляє Українська правда

"Ми були на виконанні задачі. Там, де не мало бути мін – ми перевірили по мінних полях. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина підірвалася на декількох мінах. Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів. Така сила вибуху була, що один з наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями", - розповів Найєм. 

"Пам'ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз. Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко", - додав Найєм. 

  • 5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення. 6 червня лікарі прооперували українського адвоката, а він прийшов до тями та повідомив про втрату ока.

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вибух
поранення
міни
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