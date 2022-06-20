Масі Найєм розповів, за яких обставин отримав важке поранення
Адвокат Масі Найєм заявив, що отримав важке поранення на Сході України внаслідок підриву автомобіля на міні
Про це повідомляє Українська правда.
"Ми були на виконанні задачі. Там, де не мало бути мін – ми перевірили по мінних полях. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина підірвалася на декількох мінах. Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів. Така сила вибуху була, що один з наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями", - розповів Найєм.
"Пам'ятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відкрити двері. Потім вже вони допомогли. І я виліз. Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко", - додав Найєм.
-
5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення. 6 червня лікарі прооперували українського адвоката, а він прийшов до тями та повідомив про втрату ока.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.46
Купівля 34.46Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.22
- Актуальне
- Важливе